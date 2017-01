Apple, in arrivo la nuova Pencil 2 per i nuovi iPad Pro con supporto magnetico

Steve Jobs ha sempre ripudiato l'utilizzo di una penna, o come diceva lui di una "stylus",sui suoi prodotti Apple. Eppure con l'introduzione del grande iPad Pro, l'azienda capitanata da Tim Cook, ha deciso che fosse giunto il momento di realizzarla ed associarla proprio al tablet rendendolo il più possibile "pro" almeno per gli utenti designer. L'arrivo dei nuovi iPad, previsto per il prossimo mese di marzo, potrebbe vedere l'introduzione di una seconda generazione di Pencil pronta a prendere spunto da Microsoft soprattutto per la presenza di un aggancio magnetico.

Secondo quanto riferito da alcuni fonti, infatti, Apple avrebbe progettato in gran segreto una Pencil di nuova generazione capace di interfacciarsi con un numero maggiore di applicazioni rispetto a quanto riesce a fare oggi e soprattutto possderà un livello di accuratezza ancora maggiore permettendo quindi la massima precisione in fase di utilizzo. Non è tutto perché le ultime indiscrezioni parlano, finalmente, della presenza di un magnete all'interno della Pencil 2, capace di far agganciare la penna alla cornice del tablet proprio come avviene con i Surface dalle prime generazioni di qualche anno fa.

Tecnicamente la nuova Pencil potrebbe possedere anche alcuni elettrodi e sensori tattili capaci di percepire la posizione delle dita dell'utente e dunque ottenere maggiore precisione e controllo durante l'utilizzo. Sappiamo bene come ogni persona tenda ad impugnare in modo diverso una penna o una matita e proprio a causa di questo si determini poi un diverso tipo di tratto. Per questo Apple ha pensato di trovare il modo di riprodurre tali situazioni sulla Pencil 2 permettendo un nuovo tipo di utilizzo.

Le indiscrezioni, chiaramente, parlano di un arrivo della nuova penna digitale in concomitanza con la presentazione dei nuovi iPad Pro. Proprio sui nuovi tablet si sta parlando da tempo e tutte le fonti dichiarano un arrivo di ben tre diverse versioni riconducibili tutte alla nuova linea Pro introdotta per la prima volta proprio con il più grande iPad da 12 pollici. In questo caso si parla di un rinnovamento generale per l'intera linea dei tablet di mamma Apple con l'introduzione di nuovi chip sempre più potenti, un design leggermente rivisto e la presenza di display sempre più borderless.