Apple: iMac Pro top di gamma potrebbe costare più di 17 mila dollari

I computer professionali hanno un costo mediamente maggiore di quelli orientati al mercato consumer, e nel caso di Apple sappiamo già che il rincaro è destinato ad essere molto corposo. iMac Pro è stato annunciato ufficialmente durante la WWDC 2017, e sappiamo che l'entry-level verrà proposto ad un prezzo base, non proprio popolare, di 4.999 dollari. Ma quanto, invece, costerà la variante al top della gamma, la più costosa, dell'all-in-one professionale di Cupertino? Considerando la componentistica integrata, come il processore 18-core, la RAM ECC da 128 GB e gli SSD da 4 TB la cifra potrebbe spingersi ben oltre la soglie del semplicemente costoso.

Apple non ha divulgato i prezzi delle configurazioni personalizzate di iMac Pro, visto che il debutto ufficiale non avverrà prima del mese di dicembre. A farne una stima è stato ZDNet, che ha aggiornato il modello base inserendo le componenti più potenti ed avanzate presenti sul mercato in questo momento. L'iMac Pro di ZDNet guadagna quindi una CPU da 18-core, la RAM da 128 GB, SSD da 4 TB e una scheda video AMD Radeon Pro Vega con 16 GB di memoria RAM HBM2. Apple non ha dichiarato quali componentistiche esatte utilizzerà per le configurazioni più alte in gamma, quindi ZDNet ha scelto i pezzi hardware più probabili fra le scelte della Mela.

La fonte ha usato quindi il processore Intel Xeon E5-2697 da 18-core e 36-thread per fare le sue stime, sottraendo il costo di 419 dollari del processore 8-core di base. Il costo del solo processore diventa così di 2.282 dollari, ma non è così che - purtroppo lo sappiamo - fa i suoi conti Apple. Secondo quanto riportato da alcune analisi effettuate da iFixit, sui propri sistemi iMac Apple applica un rincaro di circa il 75% sul costo delle CPU. L'aggiornamento del processore con la sua variante più alta in gamma potrebbe infatti costare all'utente o al professionista una cifra che si aggira intorno ai 4.000 dollari.

Per stimare il prezzo della RAM, ZDNet ha confrontato i prezzi degli attuali upgrade sui prodotti iMac rispetto a quello delle memorie di terze parti: il rincaro di Apple è di circa l'80%. Sottraendo i 404 dollari di valore dei 32 GB di RAM del modello di base di iMac Pro, il costo dell'aggiornamento a 128 GB di memoria RAM ECC è di circa 2.700 dollari. Più difficile l'analisi sulla GPU Radeon Pro Vega, visto che al momento non esiste sul mercato. Prendendo come riferimento il prezzo della NVIDIA GTX Titan X, e aggiungendo la "tassa Apple" dell'80% arriviamo a circa 2000 dollari. Per quanto invece riguarda l'SSD il costo del modello da 4 TB si aggirerà intorno a 3.600 dollari.

Aggiungendo ai 4.999 dollari del prezzo di base il costo dei singoli aggiornamenti il prezzo stimato per la massima configurazione di iMac Pro è pari a 17.299 dollari. Naturalmente si tratta di una cifra non ufficiale e di un prezzo che va considerato in abbinamento ad un prodotto di tipo professionale. Sarà comunque da vedere quanti professionisti saranno interessati all'all-in-one Pro della Mela con un nuovo Mac Pro modulare dietro l'angolo.