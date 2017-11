Apple, i nuovi iPad del 2018 potrebbero essere senza tasto Home ma con il Face ID

Arrivano nuove indiscrezioni sugli iPad per il 2018 a cui Apple sembra stia lavorando già da tempo. La notizia riportata da Bloomberg parla di novità importanti sui tablet della casa di Cupertino almeno per quelli di fascia alta capaci di incorporare alcune funzionalità introdotte quest'anno con iPhone X. Si parla dunque di tablet i quali non vedranno più la presenza del classico pulsante Home fisico per dare maggiore spazio allo schermo, il quale ridurrà a sua volta le cornici. Si parla anche del posizionamento del riconoscimento facciale Face ID capace di prendere il posto dell'attuale Touch ID.

Nelle scorse settimane si era già parlato di un possibile rinnovamento da parte dell'azienda di Tim Cook da questo punto di vista per cercare di allineare tutti i prodotti a quello che sembra essere il protagonista principale da cui partire per gli anni a venire ossia l'iPhone X. Difficilmente però i nuovi iPad otterranno un display a matrice OLED anche se in questo caso gli ingegneri di Apple cercheranno di ampliare la superficie usabile del tablet, riducendo le cornici, e permettendo agli utenti di muoversi ancora più liberamente durante le classiche attività quotidiane.

Come detto vi è anche la possibilità che l'azienda di Cupertino possa proporre il Face ID su questi nuovi iPad. In questo caso però l'indiscrezione parla di almeno un modello con tale funzionalità, magari quello da 10.5 pollici. Gli utenti si dovranno dunque abituare a sbloccare anche il loro tablet con il viso o magari ad effettuare pagamenti o inviare emoji animati proprio come avviene oggi con l'iPhone X.

Ricordiamo come l'iPad, introdotto per la prima volta nel 2010, abbia subito molti aggiornamenti e come Apple abbia identificato negli ultimi anni al tablet un ruolo "Pro" tale da sostituire il notebook. La domanda di questi nuovi dispositivi era però andata scemando a livello globale con una diminuzione del 17% negli ultimi tre anni. Ecco che a Cupertino sembra necessario recuperare il gap perso in questi ultimi tempi proponendo magari un prodotto nuovo per certi aspetti.

La visione dell'azienda è quella di rendere il tablet uno strumento capace di sostenere non solo la fruizione di contenuti ma anche la produzione, con un occhio di riguardo per le attività aziendali: una strada che è già stata intrapresa con l’integrazione, nel recente iOS 11, di alcune funzionalità specifiche solo per iPad, che non è possibile ritrovare su iPhone.

Per il resto si attendono, come è palese, processori di nuova generazione più veloci e performanti degli attuali con uno sguardo magari anche alla Realtà Aumentata con la compatibilità ad app di terze parti che stanno già arricchendo l'App Store. Infine Bloomberg aggiunge l'indiscrezione sul fatto che Apple stia lavorando ad una nuova versione della sua Apple Pencil assieme a nuovi strumenti, lato software, proprio per l'utilizzo della penna sui nuovi iPad.