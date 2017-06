Apple: i nuovi iMac 27'' raggiungono velocità superiori dell'80% con la nuova Radeon Pro serie 500

Arrivano le prime prove sui nuovi iMac 27'' che Apple ha aggiornato dopo la sua ultima WWDC 2017 e che hanno visto l'arrivo oltre ai nuovi processori Intel Kaby Lake di settima generazione anche e soprattutto il debutto della nuova scheda grafica Radeon Pro serie 500 che nelle aspettative di tutti avrebbe dovuto permettere di ottenere notevole potenza nelle operazioni quotidiane anche più estreme. Ebbene queste aspettative sono state ripagate perché i risultati delle prime prove non fanno che mostrare come i nuovi iMac 27'' riescano a surclassare i modelli degli All-in-One precedenti di Apple stessa.

Lo sviluppatore di Primate Labs, John Poole, ha evidenziato come la nuova GPU di AMD permetta di raggiungere addirittura velocità maggiori dell'80% rispetto a quelle raggiunte con i modelli precedenti del 2015. Oltretutto i test effettuati dal laboratorio di Geekbench specificatamente per queste nuove configurazioni hanno considerato funzionalità legate all'elaborazione delle immagini, alle simulazioni fisiche ma anche ai classici rendering e hanno permesso di capire quanto i nuovi iMac fossero adatti per essere utilizzati con applicazioni quali Photoshop o magari anche più impegnative.

Abbiamo visto durante la conferenza di San Jose come Apple abbia dato importanza alle novità hardware di questi nuovi iMac soprattutto proprio a livello grafico.In particolare i nuovi iMac 27'' che posseggono un display da 5K sono stati equipaggiati nello specifico con le schede grafiche Radeon Pro 570 da 4GB, quindi la Radeon Pro 575 da 4GB e infine il modello top di gamma con la Radeon Pro 580 con 8GB. In questo caso proprio questa variante con specifiche tecniche massime vede la presenza di una CPU Intel i7 Quad-Core con clock fino a 4.2GHz e Turbo Boost a 4.5GHz risulta essere la variante che nei test in single core ha totalizzato il punteggio massimo riuscendo a surclassare le macchine del passato.

Per quanto riguarda invece i test in Multi Core la macchina che non viene ancora battuta è il Mac Pro del 2013 che risulta ancora la più veloce anche se probabilmente ancora per poco visto l'arrivo del potente iMac Pro che grazie ai processori Xeon fino a 18-Core e alle nuove GPU Radeon Pro Vega di certo non potrà avere rivali in queste situazioni.