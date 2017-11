Apple ha rilasciato iOS 11.1.2. Risolto il problema del display di iPhone X

Apple ha rilasciato nella tarda serata di ieri un nuovo aggiornamento capace di porre rimedio alla problematica emersa negli ultimi giorni con alcuni iPhone X e le basse temperature. iOS 11.1.2 pone dunque rimedio al blocco momentaneo del display dello smartphone di Cupertino causato da un rapido abbassamento delle temperature. Nelle note di rilascio dell'aggiornamento, Apple, menziona specificatamente tale risoluzione assieme anche alla risoluzione di un problema che poteva causare la distorsione delle Live Photo ma anche dei video registrati sempre con iPhone X.

Come ogni aggiornamento di Apple, gli utenti, potranno fare affidamento sul doppio metodo di installazione:direttamente dal dispositivo oppure tramite iTunes. Nel primo caso basterà recarsi nelle Impostazioni quindi andare in Generali per poi trovarsi la voce Aggiornamento Software e verificare appunto che il nuovo iOS 11.1.2 possa essere scaricato ed installato. In questo caso basterà avviare la procedura e lo smartphone, una volta scaricato l'update, si riavvierà per completare l'installazione completa dell'update.

Se si deciderà di procedere invece con iTunes basterà collegare il device al proprio PC o Mac e avviare l'aggiornamento. Anche in questo caso l'iPhone o l'iPad si riavvierà per completare l'installazione. Ricordiamo che Apple consiglia almeno un 50% della carica residua sullo smartphone o sul tablet affinché non si abbiano problemi durante l'installazione dell'aggiornamento.