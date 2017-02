Apple, gli utenti firmano una petizione per "resuscitare" il MacBook da 17 pollici

Gli utenti Apple rivogliono un MacBook Pro con display da 17 pollici. La richiesta è stata organizzata da alcuni professionisti e non tramite una petizione che chiede all'azienda di Cupertino di "resuscitare" il MacBook Pro con display maggiorato a favore proprio di chi nell'uso quotidiano ha bisogno di maggiore spazio per realizzare i propri progetti e le proprie attività. Una richiesta che non sembra essere poi tanto anomala visto che Apple ha maggiorato gli iPhone come anche gli iPad ma ha negli anni "rimpicciolito" i propri laptop lasciando sugli scaffali solo le versioni da 13" e da 15".

Il più grande MacBook Pro sembra dunque mancare all'appello per molti utenti che si trovavano molto bene con un display da 17 pollici e dunque una maggiore superficie di lavoro. Certo questo portava ad avere maggiori dimensioni di ingombro del MacBook in mobilità e soprattutto un peso di ben 2.99 kg che di certo poteva risultare deleterio al trasporto. Oltretutto l'introduzione di nuove risoluzioni da 2880x1800 pixel degli ultimi MacBook Pro hanno praticamente annientato l'ormai obsoleta risoluzione da 1920x1200 pixel del MacBook Pro da 17" che dunque andrebbe chiaramente aggiornato con un nuovo pannello. Di contro però il vecchio 17" permetteva di avere porte USB, porte Thunderbolt, ingresso e uscita audio, slot ExpressCard, porta FireWare ma anche porta Gigabit Ethernet tutte cose che gli attuali MacBook Pro hanno "bypassato" con due o quattro misere porte USB Type-C.

I sottoscrittori della petizione sono però convinti che la reintroduzione del MacBook Pro potrebbe ottenere un successo importante tra tutti quei professionisti che non vogliono lavorare su macchine fisse come gli iMac ma preferiscono avere un vero e proprio portatile con un display però più importante rispetto ai canonici 13" e 15".

Oltretutto gli stessi utenti si lamentano della nuova politica di Apple che oltre ad aver abbandonato questa tipologia di MacBook Pro ha deciso anche di non costruire più l'ormai famoso monitor Thunderbolt declinando ad altre aziende tale onere. Anche per questo è stata aperta una petizione in cui viene chiesto ad Apple di tornare sui suoi passi e riproporre un monitor made in Cupertino. Certo al momento poche sembrano essere le persone che hanno sottoscritto entrambe le petizioni sintomo che forse tutta questa volontà di avere un MacBook Pro da 17 pollici non c'è,