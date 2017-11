Apple: gli occhiali per AR esistono. Un produttore sta lavorando alla montatura

La Realtà Aumentata è entrata anche negli interessi di Apple da poco ma abbiamo visto come nel corso di questi ultimi mesi l'azienda di Cupertino abbia rilasciato le API ARKit per consentire agli sviluppatori di accedere alle risorse hardware necessarie a realizzare esperienze di realtà aumentata. Un primo passo verso lo sviluppo di questo nuovo paradigma capace di sovvertire le classiche interazioni dell'utente con il mondo reale e quello virtuale creando però vantaggi soprattutto nell'uso di specifiche applicazioni.





Apple Glasses concept realizzato da Gadgets Arena

Apple potrebbe però essere pronta ad un passo ancora più importante già realizzato anni indietro da Google: creare degli occhiali capaci di semplificare la vita di chi li utilizza secondo gli standard della casa di Cupertino. L'azienda di Mountain View con i suoi Google Glass non è stata così fortunata e sappiamo bene come dopo anni di sviluppo abbia abbandonato l'idea di un indossabile come l'occhiale capace di interagire con l'utente.

In base a fonti circolanti in rete, alcuni dei principali fornitori di Apple starebbero creando componentistica specifica per ipotetici occhiali VR. Da lì il passo fatto da alcuni analisti è stato breve: saranno parte di occhiali VR che Apple realizzerà in futuro?

Secondo le informazioni del CEO di Catcher, Allen Horng, Apple vorrebbe un prodotto finale bello da vedere e soprattutto leggero da portare che dunque si allinei il più possibile a quanto si vede solitamente già oggi con i classici occhiali da vista o da sole. Per fare ciò è chiara la necessità di un progetto a lungo termine dove il nuovo visore di Realtà Aumentata si discosti con quanto visto ad oggi con la concorrenza.