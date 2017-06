Apple fa gli auguri in modo ''speciale'' agli utenti grazie al nuovo watchOS 4

Durante lo scorso WWDC 2017 abbiamo visto come Apple abbia presentato tra le altre cose anche il suo nuovo sistema operativo per l'orologio digitale. La versione watchOS 4, in arrivo durante il prossimo autunno, permetterà di ottenere novità tali da migliorare l'esperienza d'uso degli utenti con l'integrazione di nuove funzionalità ma anche piccoli accorgimenti che di certo potranno rendere accattivante l'interfaccia dell'orologio di Apple. In questo caso è stata scoperta una novità di certo non funzionale ma che potrà far sorridere gli utenti che posseggono l'Apple Watch.

Con il nuovo watchOS 4, infatti, il giorno del proprio compleanno sul Watch di Apple gli utenti riceveranno un gradito messaggio da leggere e visionare direttamente sul quadrante dell'orologio. Come mostra il video dei colleghi di MacRumors l'azienda di Cupertino ha importato sul codice del nuovo sistema operativo l'invio di una notifica con scritto "Buon Compleanno" e il nome del proprietario. Carina l'animazione che apparirà quando tale notifica verrà tappata facendo partire molteplici palloncini che invaderanno letteralmente il display dell'orologio.

E' chiaro che la novità è puramente estetica e senza alcune vera funzionalità ma è pur vero che dai piccoli dettagli si capisce quanta cura Apple metta nel pensare e dunque nel progettare i suoi sistemi operativi. Ricordiamo comunque che il nuovo watchOS 4 è stato implementato con importanti novità a livello di interfaccia grafica con nuove watchfaces ma anche cambiamenti a livello fitness con il virtual coach e la sezione Attività. Non solo perché il nuovo watchOS 4 permette ora una maggiore integrazione con Siri, l'assistente virtuale di Apple, riuscendo ad apprendere sempre di più dagli utenti e soprattutto dalle operazioni quotidiane che gli utenti realizzano nei propri dispositivi. Novità anche per la sezione Musica dove viene introdotta una sorta di carosello pronto a permettere lo scorrimento tra i vari brani semplicemente ruotando la corona dell'orologio.