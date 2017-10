Apple ed iPhone non sanno cos'è l'obsolescenza programmata. Ecco le prove

Negli anni si sono sempre rincorse le teorie capaci di ipotizzare la pratica da parte di Apple, ma anche di altri produttori, su di un'obsolescenza programmata ossia la volontà di realizzare un determinato prodotto che in uno o due anni sarebbe poi divenuto lento e vecchio tale da dover essere sostituito con una versione di nuova generazione. Sarebbe chiaramente una pratica "sleale" che i produttori adotterebbero solo per riuscire a vendere anche le nuove generazioni di smartphone: ebbene tutto falso e la ricerca realizzata dalla società Benchmarking Futuremark ha svelato come spesso i più vecchi device riescono a battere quelli più giovani.

In questo caso la ricerca ha basato i propri dati su oltre 100.000 risultati di test di benchmark di oltre 7 diverse versioni e generazioni di iPhone. L'azienda ha testato gli smartphone su tre diverse versioni di iOS mettendo dunque a confronto sullo stesso modello di smartphone, l'evoluzione prestazionale di iOS 9, 10 e 11. I test sono stati eseguiti tecnicamente con 3DMark Extreme Graphics in modo da porre sotto stress le prestazioni della GPU soprattutto in base al sistema operativo presente e dunque capire realmente se da un aggiornamento ad un altro il telefono possa aver subito delle drastiche modifiche.

Il più vecchio ossia l'iPhone 5S, rilasciato nel lontano 2013 con al suo interno un processore A7 a 64-bit, risulta ancora capace di far girare il nuovo iOS 11. I risultati registrati dalla società per il più vecchio iPhone hanno permesso di capire come le prestazioni rimangano costanti sia con iOS 9 che con iOS 10 ma addirittura con il nuovo e più energivoro iOS 11 sintomo dunque che in Apple si sia lavorato fortemente sul sistema operativo per renderlo completamente fruibile anche con vecchi device.

Per gli altri device e parliamo di iPhone 6 e 6S ma anche di iPhone 7, i risultati dei test hanno chiaramente esternato una risposta ancora più soddisfacente in termini prestazionali e con le versioni più aggiornate dei sistemi operativi. Il discorso però, in questo senso, deve essere differenziato per la GPU e la CPU: sì, perché da una parte a livello grafico gli iPhone sono migliorati con iOS 11 rispetto ad iOS 9 mentre il tutto sembra cambiare per le CPU che risultino meno efficienti con l'ultima versione del sistema operativo di Apple. Di certo in questo incide e di molto la "giovane" età del sistema che con futuri aggiornamenti di certo non potrà che migliorare di molto anche da questo punto di vista. Oltretutto da sottolineare il fatto che queste variazioni risultano così lievi che nell'utilizzo quotidiano e soprattutto senza test specifici non è possibile accorgersene.

Apple e gli iPhone dunque non conoscono la parola obsolescenza programmata e i test non fanno che delineare tutto ciò. L'azienda di Cupertino non rallenta volutamente i propri dispositivi mobile con aggiornamenti più recenti per ottenere maggiori vendite e soprattutto un ricambio generazionale forzato. Inevitabile chiaramente che i nuovi sistemi operativi portino novità importanti in seno alle funzionalità per gli utenti con modifiche grafiche che spesso vadano ad utilizzare maggiore memoria e dunque rendere meno prestazionali gli iPhone 5S rispetto ai nuovi iPhone 7. Ma di fatto anche un iPhone 5S con iOS 11 può risultare ancora fortemente performante.

Voi siete dello stesso pensiero di Futuremark? Avete riscontrato rallentamenti importanti nei vostri vecchi iPhone con l'aggiornamento ad iOS 11? Fateci sapere le vostre esperienze nei commenti.