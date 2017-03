Apple: ecco il progetto di un iPhone da "inserire" in un Mac

Prendere un iPhone, porlo all'interno di un Mac e alimentare il Mac direttamente con l'iPhone. L'idea giunge nuova per Apple che in un proprio brevetto depositato ha pensato di ideare tale sistema per un futuro nuovo dispositivo. Altri produttori di smartphone e laptop ci avevano già pensato e addirittura hanno già concretizzato il progetto raggiungendo più o meno risultati positivi. Apple potrebbe "reinventare" la cosa riproponendo il sistema per i propri iPhone, iPad e chiaramente Mac.

Come funziona il sistema brevettato? Essenzialmente l'azienda prevede la realizzazione di un Mac praticamente privo di un vero e proprio hardware ma con display e tastiera. In questo caso l'utente andrebbe a posizionare al posto del classico trackpad il proprio iPhone che oltre ad alimentare completamente il laptop permetterebbe un nuovo modo di utilizzare il proprio smartphone. Sì, perché lo schermo dell'iPhone diventerebbe il vero e proprio trackpad magari con funzionalità particolari e dunque con tasti funzione modificabili grazie alla presenza di un display touchscreen. In pratica una sorta di Touch Bar decisamente più evoluta.

Gli ingegneri di Apple non si sono però fermati solo a questo. Il brevetto, infatti, va oltre al solo utilizzo di un iPhone e prende in considerazione anche un iPad che, in questo caso, non viene chiaramente utilizzato come trackpad ma come display del laptop "costruito". Presenti comunque tastiera e qualsiasi tipo di connettività sul corpo accessorio con l'alimentazione dell'intera macchina posta in essere dall'iPad. Nel brevetto si parla di un prodotto che potrebbe essere privo di CPU e sistema operativo oppure implementato da un OS specifico pronto magari ad integrare nuove funzionalità.

Il progetto è quanto mai ambizioso ma sappiamo bene come Apple nel corso degli anni sia riuscita ad introdurre dispositivi con novità anche fin troppo futuristiche, snobbate in apparenza, ma divenute poi dei veri e propri "must have". In questo caso la possibilità o meno dell'arrivo di un prodotto del genere marchiato Apple potrebbe non tanto risiedere nella difficoltà materiale di realizzarlo, visti anche i precedenti di altri produttori, ma nella filosofia dell'azienda di Cupertino che ha sempre snobbato una soluzione come quella di un 2-in-1 per i propri utenti.