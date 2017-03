Apple: ecco il primo unboxing del nuovo iPhone 7 Plus (product) RED

Il nuovo iPhone 7 e 7 Plus RED sono stati presentati ieri da Apple ma fino al prossimo 24 marzo non potrà essere preordinato da nessuno. Per tutti coloro che non si accontentano delle attuali colorazioni e che si sono letteralmente "innamorate" della nuova versione RED potranno accontentarsi, almeno al momento, con la visione di un unboxing realizzato dal noto YouTuber, Marques Brownlee, il quale ha avuto l'opportunità in esclusiva mondiale di "spacchettare" per primo l'iPhone 7 Plus (product)RED.

Nel video, Marques, ha parole di elogio per la nuova colorazione che risulta comparabile proprio a quella utilizzata da Apple anche per gli altri prodotti della linea (product) RED. In questo caso il nuovo iPhone 7 Plus, che ricordiamo non si discosta dalle altre versioni di iPhone se non per il colore, è stato realizzato da Apple con una finitura "matte" ossia opaca proprio come avvenuto per la versione nera lanciata nel mese di settembre. Lo YouTuber dichiara come la tinta rossa opaca sia perfettamente accostata al metallo anodizzato del corpo dell'iPhone e come tale nuova versione risulti senza dubbio la più riuscita di questa nuova generazione di smartphone Apple.

Se Brownlee ha parole di elogio per lo chassis rosso non nega come la parte frontale bianca risulti non completamente all'altezza della back cover. La scelta cromatica dell'anteriore, infatti, non rende giustizia alla bellezza del retro e lo youtuber dichiara apertamente che avrebbe preferito un frontale nero proprio come già avvenuto per le altre versioni di iPhone 7 Plus. Anche il Touch ID, in questo caso completamente bianco con il contorno grigio lucido, poteva essere realizzato magari in rosso proprio per riprendere la colorazione della parte posteriore dello smartphone.

Il nuovo iPhone 7 e 7 Plus (product) RED ricordiamo che sarà disponibile al preordine dal prossimo 24 marzo e che Apple ha deciso di porlo in vendita in quattro versioni, due per iPhone 7 e due per iPhone 7 Plus. In questo caso la capacità scelta sarà da 128GB e 256GB di memoria interna con un prezzo rispettivamente pari a 909€ e 1.019€ per iPhone 7 e 1.049€ o 1.159€ per iPhone 7 Plus.