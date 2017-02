Apple e le tasse irlandesi: secondo la Mela la Commissione Europea ha commesso fondamentali errori

Apple sostiene che la Commissione Europea ha commesso "fondamentali errori" quando, lo scorso anno, ha stabilito che la società deve 13 miliardi di Euro di tasse non pagate (più interessi) al governo Irlandese. La società di Cupertino ha già effettuato il ricorso in appello a dicembre, ma nei giorni scorsi ha pubblicato un contributo nel Giornale Ufficiale dell'Unione Europea con varie argomentazioni a supporto della sua azione.

La commissione Europea sostiene che l'Irlanda ha concesso ad Apple un vantaggio non equo tra il 1991 e il 2007, consentendo alla società di generare profitti dal mercato Europeo tramite due sussidiarie formalmente "non residenti", situate però in Irlanda. Apple e il governo Irlandese, anch'esso ricorso in appello, osservano che gli oneri fiscali per la maggior parte di questi profitti sono dovuti negli USA.

"La commissione ha commesso fondamentali errori mancando di riconoscere che le attività profittevoli, in particolare lo sviluppo e la commercializzazione di proprietà intellettuale, erano controllate e gestite negli USA. Gli utili di queste attività sono attribuibili agli Stati Uniti, non all'Irlanda" si legge nella documentazione. Apple continua a sostenere che la Commissione non ha riconoscere che le divisioni irlandesi hanno svolto solamente funzioni di routine e non erano coinvolte nello sviluppo e commercializzazione di proprietà intellettuale Apple, vero motore dei profitti.

La Mela ha dichiarato inoltre che la Commissione ha mancato di condurre un'indagine diligente ed imparziale, ed ha superato le sue competenze relative ai Trattati del Funzionamento dell'Unione Europea, "tentando di ridisegnare il sistema di tassazione delle imprese irlandese". L'appello di Apple e del governo Irlandese è stato avanzato alla Corte Generale dell'Unione Europea, le cui procedure potrebbero richiedere fino a due anni per il completamento, dopo di che il caso passerà nelle mani della Corte di Giustizia Europea.