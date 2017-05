Apple è la prima società a superare gli 800 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato

Nonostante la recente trimestrale Apple abbia un po' deluso gli investitori per via delle vendite di iPhone in una situazione di stagnazione, lo sguardo è interamente rivolto in direzione di iPhone 8: Wall Street, com'è noto, prezza sempre le aspettative verso il futuro ed ecco che il titolo AAPL in borsa ha fatto segnare ieri, lunedì 8 maggio 2017, un nuovo massimo storico (abbattendo quelli dei giorni precedenti) e portando la società a ben 800 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.

Nella fase pomeridiana delle contrattazioni le azioni della Mela hanno ampiamente superato i 153$: in quel momento il valore di mercato della società di Cupertino salutava gli 800 miliardi di dollari facendo segnare un altro record storico: non era mai successo prima d'ora che una società avesse una valutazione così alta sul mercato.

Il record arriva a meno di tre mesi dal ritorno al di sopra dei 700 miliardi di dollari di capitalizzazione, superati per la prima volta nel febbraio del 2015: anche allora fu record, dal momento che nessuna società statunitense nella storia aveva mai raggiunto una capitalizzazione di mercato superiore ai 700 miliardi di dollari.

L'avvio del 2017 è stato particolarmente remunerativo per gli investitori Apple: il titolo in borsa ha battuto il prezzo di 115,80$ all'apertura delle contrattazioni il 3 gennaio e ieri, dopo aver toccato il massimo di 153,70$ ha chiuso la giornata a 153,01$. Il minimo a 52 settimane è pari a 89,47$.

La sostenuta crescita del valore delle azioni AAPL è attribuibile in gran parte all'entusiasmo del tanto anticipato iPhone 8, che sarà svelato nel corso dell'autunno e dovrebbe portare sul mercato un nuovo design caratterizzato da un display edge-to-edge di tipo OLED. Secondo gli analisti il prossimo smartphone della Mela dovrebbe innescare un "superciclo" di aggiornamento foriero di grossi volumi di vendita: in circolazione ci sono ancora moltissimi iPhone 6 e precedenti, in possesso di utenti con una forte fedeltà nei confronti del brand, che potrebbero attendere proprio l'iPhone del decimo anniversario per cambiare il proprio telefono.

Apple potrebbe essere, in futuro, la prima società a raggiungere l'impressionante traguardo di mille miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato: accadrà se e quando il prezzo del titolo arriverà attorno ai 200 dollari. Un traguardo non così lontano...