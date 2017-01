Apple è l'azienda tecnologica più eco-friendly al mondo

Greenpeace ha descritto Apple come la compagnia tecnologica più attenta all'ambiente per il terzo anno consecutivo. L'organizzazione ha stabilito questo verdetto sulla base dell'uso delle energie rinnovabili che compie la Mela, e per il ruolo assunto dalla società con il quale sprona tutte le catene di fornitura legate alla società a fare lo stesso.

"Apple mantiene la sua posizione di leader per il terzo anno consecutivo fra gli operatori tecnologici. Sia Apple che Google continuano a guidare il settore in corrispondenza alla loro crescita con una fornitura equivalente o più ampia di energia rinnovabile, ed entrambe le compagnie continuano ad utilizzare la loro influenza per spingere governi e fornitori a incrementare l'accesso all'energia rinnovabile per le loro operazioni".

Nell'indice dell'energia pulita Apple ha ricevuto un punteggio dell'83%, mentre nelle cinque categorie ha guadagnato i punteggi più elevati, ad esclusione della categoria a riguardo del patrocinio sulle energie rinnovabili. La Mela condivide gli stessi punteggi con Facebook, mentre Google ha ottenuto A nel patrocinio e B come trasparenza sull'argomento delle energie rinnovabili. Per il resto tutte A. Sul rapporto Clicking Clean pubblicato da Greenpeace si legge:

"Gli operatori di data-center come Apple e Facebook hanno guidato il settore nella trasparenza operativa, fornendo report regolari e di facile accesso dell'impronta energetica dei loro data-center, incluso i dettagli di ogni singolo impianto sia per quanto riguarda il consumo che per quanto riguarda le modifiche nella fornitura energetica. Le aziende di cloud computing sono rimaste indietro rispetto ai leader di piattaforme specifiche come Apple e Facebook nella trasparenza energetica, citando spesso preoccupazioni di competitività nel rivelare i dettagli sulle loro operazioni".

Apple è stata lodata anche per la forte influenza che esercita sui fornitori e sui partner commerciali: "Ha giocato un ruolo di catalizzatore all'interno della sua catena di fornitura, spingendo gli altri operatori di data center e di servizi in cloud, che hanno aiutato a consegnare l'esperienza Apple su internet, a seguire il proprio esempio ed alimentare le proprie operazioni con energia rinnovabile". Negli scorsi mesi l'impegno di Apple nei confronti dell'ambiente è stato lodevole.

A settembre la compagnia dichiarava che avrebbe alimentato tutte le operazioni compiute in tutto il mondo solo ed esclusivamente con energia pulita, mentre ad agosto annunciava che tutti i 14 stabilimenti cinesi in cui vengono assemblati i propri prodotti finali lavoravano a rifiuti zero.

E pensare che solo quattro anni fa Greenpeace era di tutt'altro avviso!