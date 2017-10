Apple, due terzi degli americani posseggono un dispositivo dell'azienda di Cupertino

Gli americani amano Apple e i suoi dispositivi. E' quanto emerge da un sondaggio della CNBC la quale ha chiesto alle famiglie statunitensi che tipo di dispositivi avessero in casa. Ebbene il 64% degli intervistati ha dichiarato di possedere un dispositivo Apple anzi nelle famiglie con un reddito maggiore addirittura il numero raddoppia se non triplica. L'azienda di Cupertino è riuscita negli anni a "fidelizzare" gli utenti e soprattutto gli americani che da sempre privilegiano i prodotti con la Mela morsicata.

Ecco che andando a osservare l'analisi realizzata appunto dalla CNBC si scopre come i nuclei familiari americani con un reddito inferiore ai 30.000 dollari annui posseggono almeno due dispositivi Apple in famiglia che salgono addirittura con una media di 4.7 dispositivi per coloro che posseggono fino a 100.000 dollari. Un'aumento in qualche modo sintomatico ma che di certo non risulta palese visto che il mercato degli smartphone offre, soprattutto nell'ultimo periodo, una moltitudine di device pronti anche di alto livello come l'iPhone o l'iPad.

Proprio il sondaggista, Jay Campbell, ha dichiarato come nessun altro tipo di dispositivo o nessun altra azienda possegga lo stesso livello di penetrazione sul mercato tra gli utenti e soprattutto neppure un alto livello di crescita come quella dei prodotti Apple. Il prodotto dell'azienda di Tim Cook è praticamente onnipresente e non cambia in base all'età, alla razza o al sesso perché più della metà dei cittadini americani dichiara di possedere un iPhone o un iPad o un iPod.

Interessante anche scoprire dal sondaggio come gli utenti ammettano di usare almeno per il 64% di loro lo smartphone in modo quanto mai produttivo e dunque per lavoro. Invece il 27% lo usano molto più per il divertimento e per l'intrattenimento. In generale comunque il sondaggista ammette come lo smartphone sia nel complesso uno strumento di utilità e che lo stesso nel tempo sia riuscito ad aiutare al meglio gli utenti nel lavoro di tutti i giorni e non solo per le chiamate o per i messaggi. Uno strumento a 360 gradi che ancora pochi vedono realmente così anche se la percentuale sta via via aumentando.