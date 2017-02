Apple diventa membro del Wireless Power Consortium. La conferma di un iPhone con ricarica wireless?

Il nuovo iPhone 8 potrebbe davvero possedere una ricarica wireless e la conferma sembra giungere direttamente da Apple. Sì perché l'azienda di Cupertino ha da poco ufficializzato il suo ingresso nel famoso ente Wireless Power Consortium (WPC) ossia l'ente che regola e promuove proprio la tecnologia senza fili Qi. La registrazione, mai avvenuta in precedenza, arriva in un momento particolare per l'azienda di Tim Cook visto il pieno sviluppo del nuovo iPhone, che le indiscrezioni dichiarano apertamente in costruzione proprio con la tecnologia Qi senza fili.

E' normale che la sua iscrizione non possa che riportare ad un ipotetico nuovo smartphone con la ricarica wireless, una tecnologia ormai fortemente in uso sugli smartphone Android, e che Apple potrebbe non solo integrare nel suo nuovo iPhone del decimo anniversario ma addirittura potrebbe elevarla ad un livello superiore grazie alla collaborazione con Energous che proprio pochi giorni fa aveva annunciato la sua nuova tecnologia WattUp per la ricarica dei dispositivi mobile a distanza.

Sappiamo bene come Apple negli ultimi anni abbia sempre cercato di introdurre componenti o feature sui propri prodotti solo quando la tecnologia o quel tipo di componente fosse ampiamente stato testato nei propri laboratori. La ricarica wireless a distanza tramite l'uso di onde radio potrebbe proprio andare in questa direzione e in Apple, si sa, nulla è lasciato al caso.

Apple non è comunque nuova a questa tecnologia ed il suo Apple Watch ne è la conferma. Sì perché l'orologio ultra tecnologico dell'azienda possiede una ricarica ad induzione che in qualche modo può essere ricondotta alle nuove tecnologie senza fili. Di certo la notizia è l'ingresso ufficiale all'interno dell'ente quando la dirigenza da sempre ha declinato ogni tipo di coinvolgimento di Apple nei confronti di un futuro iPhone con tale soluzione ingegneristica. Tutto può cambiare e il mercato sappiamo bene che può modificare i piani strategici anche di un'azienda come Apple e i suoi iPhone con display maggiorato ne sono la prova.

Non possiamo dunque che attendere nuove informazioni in merito anche se le indiscrezioni ogni giorno confermano sempre di più la possibilità che a settembre si possa vedere sul palco dell'auditorium nel nuovo quartier generale di Cupertino un iPhone 8 completamente rivoluzionario, con display OLED, design finalmente diverso da quello visto nelle ultime generazione e feature tecnologicamente avanzate capaci di creare quell'effetto "wow" che manca da qualche anno anche in Apple.