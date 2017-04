Apple crea litri di sudore artificiale per testare i propri dispositivi

Ogni singolo dispositivo realizzato da Apple e messo in commercio deve essere meticolosamente testato nei laboratori dell'azienda per evitare possibili incidenti durante l'utilizzo ma anche e soprattutto per verificare che gli stessi rispettino gli standard internazionali sulla sicurezza per gli utenti. Da qui nasce la necessità di creare un importante team di ricerca che permetta di ricreare molteplici situazioni estreme tali da permettere la verifica necessaria del dispositivo. Apple per questo crea addirittura oltre 113 litri di sudore artificiale ogni anno per testare i propri Watch e AirPods in modo tale da evitare ogni sorta di problema all'utente finale.

La rivelazione giunge direttamente da Cupertino e da Apple stessa, la quale in un video realizzato in concomitanza con la Giornata della Terra, ha deciso di spiegare il motivo per cui ogni anno realizza in laboratorio centinaia di litri di sudore finto. La prova, effettuata sugli Apple Watch, permette di verificare come i cinturini risultino non irritanti per la pelle soprattutto in base al loro tipo di materiale con cui sono realizzati. In questo caso, come ampiamente spiegato nel video dalla Responsabile delle Tecnologie Ambientali di Apple, Rob Guzzo, l'azienda di Cupertino cerca di replicare in laboratorio quello che effettivamente poi succederà nella vita di tutti i giorni.

Le immagini parlano chiaro e nei laboratori di Apple si testano anche le nuove AirPods, le cuffie wireless di nuova generazione, che vengono letteralmente immerse in barattoli pieni di sudore artificiale e monitorate durante l'arco della giornata per verificarne le eventuali reazioni. Questo metodo aggressivo è nato durante la progettazione dell'Apple Watch e ora viene testato anche sulle cuffie senza fili. Una figura quella degli addetti al sudore che potrebbero non essere nuova nelle aziende produttrici di dispositivi ultra tecnologici e chissà che non sia già presente anche in altre rivali.