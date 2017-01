Apple contro Qualcomm: la Mela raddoppia il carico, il produttore di chip risponde (per ora fuori dal tribunale)

A pochi giorni dalla deposizione di un procedimento legale contro Qualcomm, Apple raddoppia il carico con altri due contenziosi avviati in Cina, accusando il produttore di chip di aver abusato della sua influenza nel settore e che la società non ha mai tenuto fede alla promessa di rilasciare una licenza "economica" sui suoi brevetti.

Il primo dei due contenziosi chiede un risarcimento danni di 145 milioni di dollari, metre il secondo chiede di valutare gli accordi di licenza tra Apple e Qualcomm per verificare la sussistenza di equità e ragionevolezza nella formulazione delle royalty. Nel concreto le motivazioni sono le medesime su cui Apple ha costruito l'azione legale presentata nei giorni scorsi negli USA.

Qualcomm, per ora, non ha intrapreso alcuna contro-offensiva, ma nel corso della relazione con gli investitori a margine della presentazione dei risultati trimestrali il CEO Steve Mollenkopf ha affermato che le azioni della Mela sono orientate a trovare un accordo commerciale più favorevole e non tanto ad ottenere giustizia.

"Le accuse di Apple contengono molte dichiarazioni, ma alla fine si tratta di uno scontro commerciale sul prezzo della proprietà intellettuale. Loro vogliono pagare la nostra tecnologia meno del valore equo che Qualcomm ha stabilito sul mercato, anche se Apple ha generato miliardi di profitti dall'uso di quella tecnologia" ha dichiarato Mollenkopf. Posizione reiterata anche da Derek Aberle, presidente di Qualcomm che in passato ha coordinato proprio il dipartimento di proprietà intellettuale della società: "Alla fine di tutto vogliono essenzialmente pagare meno per la tecnologia che stanno usando, è piuttosto semplice".

Il rappresentante legale di Qualcomm, Don Rosenberg, ha rilasciato una dichiarazione a TechCrunch affermando che la compagnia non ritiene di avere un monopolio nel mercato dei processori o in qualunque altro mercato. "Non abbiamo mai ostacolato Apple o chiunque altro a rifornirsi da altri concorrenti" ha sottolineato Rosenberg. A questo punto non è comunque da escludere una contro-accusa da parte di Qualcomm, che già nei giorni scorsi ha fatto capire di valutare possibili azioni legali da intraprendere contro la furia di Apple.

Il produttore di chip non crede, tuttavia, che l'azione legale di Apple possa rappresentare una minaccia per le attività: "Abbiamo un lungo passato di successo nella difesa dei nostri modelli di licenza e delle pratiche di business, che abbiamo testato su tutto il globo. Siamo entusiasti riguardo al futuro e alle molte opportunità davanti a noi. Sono fiducioso che risponderemo a tutte le sfide legali come abbiamo fatto molte volte n passato" ha commentato Mollenkopf. Qualcomm ha inoltre fatto sapere che nonostante i contenziosi, continuerà ad onorare gli accordi di fornitura con Apple.

Riguardo alla trimestrale, presentata ieri sera, Qualcomm ha registrato un fatturato trimestrale di 5,98 miliardi di dollari ed un utile per azione di 1,19 dollari, rispettando (senza tuttavia superare) la forbice previsionale elaborata lo scorso trimestre e grossomodo anche le stime degli analisti.