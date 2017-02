Apple conservava per anni i dati di navigazione di Safari tramite iCloud

Tutti gli utenti che utilizzavano Safari per le proprie ricerche sul web e avevano attivato la memorizzazione della cronologia con iCloud si vedevano conservate le proprie cronologie anche per lunghi anni. E' quanto scoperto da alcuni ricercatori della società russa Elcomsoft i quali hanno subito comunicato la situazione ad Apple che è prontamente corsa ai ripari.

Quello di cui non ci si capacita è il motivo per cui Apple abbia memorizzato per tutti questi anni i dati dei propri utenti nelle ricerche su browser web. Alcuni esperti dichiarano che l'azienda di Cupertino lo abbia fatto sì intenzionalmente ma che non voleva avere alcun tipo di indirizzo malevole. Sì perché in questo caso in Apple si voleva collocare su iCloud tutte le informazioni pronte per essere sincronizzate sui dispositivi dell'utente. Di fatto riuscire ad ottenere le informazioni necessarie da iCloud sarebbe stato possibile solo attraverso l'accesso all'account vero e proprio o magari con un dispositivo sbloccato.

Oltretutto il problema non avrebbe riguardato chiaramente tutti coloro che non hanno scelto l'opzione "Safari" in iCloud e che dunque non hanno voluto sincronizzare le proprie ricerche sul Web realizzate tramite Safari appunto. Apple, come detto, ha subito posto rimedio alla situazione andando a modificare i tempi di archiviazione della cronologia. Effettivamente i dati su iCloud saranno ora reperibili fino alle ultime due settimane e non più quindi per gli anni precedenti. Ricordiamo che per cercare di impedire l'accesso al proprio account di iCloud, l'azienda di Cupertino, ha da tempo imposto l'uso di password con autenticazione a due fattori che permettono di raggiungere un livello di sicurezza maggiore.