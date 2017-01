Apple aumenta i prezzi su App Store UK. La colpa è delle nuove politiche dovute alla Brexit

La Brexit inizia a far sentire i propri effetti e a farne le spese sono tutti gli utenti Apple del Regno Unito prossimamente dovranno pagare un surplus di ben il 25% per acquistare ogni tipo di applicazione per i propri dispositivi. Apple sta infatti modificando i prezzi delle applicazioni presenti nello store inglese adeguandoli ai nuovi tassi di cambio.

Questo in soldoni si traduce in un aumento dei prezzi delle singole applicazioni che possono toccare addirittura il 25% rispetto al prezzo precedente. Precisamente è possibile osservare come una determinata applicazione che negli Stati Uniti costa attualmente 99 centesimi con l'adozione del nuovo prezzario costerà 0.99 sterline e non più 0.79 sterline. Stesso adeguamento anche per i pagamenti in-app, ossia quegli acquisti che gli utenti realizzano all'interno dell'applicazione per usufruire di feature esclusive, e che passano ad esempio da 1.49 sterline a 1.99 sterline.

Al momento l'adattamento dei prezzi è stato determinato solo per l'App Store e dunque per il prezzo delle applicazioni presenti ma è possibile che in Apple si stia pensando già a modificare i prezzi su iTunes Store per l'acquisto della musica o dei film. Oltretutto l'adeguamento del nuovo prezzario sarà attivo già nei prossimi giorni e chissà che entro quella data anche iTunes UK possa essere modificata dall'azienda di Cupertino.

Adeguamenti che in qualche modo non possono che ricondursi al tanto atteso, per gli inglesi, Brexit. L'uscita dall'Europa da parte dell'intero Regno Unito non ha fatto altro che indebolire la moneta nazionale che ha dunque sperimentato i primi effetti con un cambiamento dei prezzi nei confronti degli altri paesi come gli USA.