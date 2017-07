Apple assume nuovo personale. I candidati dovranno saper preparare un ''caffè stellare''

Apple assume nuovo personale e non aspettatevi però questa volta requisiti particolari con master o lauree in ingegneria o informatica. No, perché in questo caso la volontà dell'azienda di Cupertino è quella di offrire lavoro a tutti coloro che sapranno lavorare come barista all'interno del nuovo bar al centro visitatori nella Bay Area di San Francisco. In questo caso dunque quello che richiede Apple non è una conoscenza in materie tecniche bensì la necessità di fare un "caffè stellare".

Come è possibile osservare direttamente nel portale dell'azienda di Cupertino, i candidati che vorranno aggiudicarsi la posizione dovranno avere conoscenza nel preparare appunto caffè, cappuccini e tutto quello che riguarda per la posizione di responsabile del bar Apple presso il Visitor Center di San Francisco. Chiaramente le mansioni richieste non saranno solo quelle di preparare un semplice caffè ma anche gestire tutte le attività del bar rispettando ogni tipo di standard qualitativo, igienico e soprattutto gestire le relazioni con il pubblico.

L'annuncio di lavoro pubblicato a questa pagina ha riscosso, come era prevedibile, un elevato successo tale da far chiudere le candidature in pochissime ore. Anche se la posizione di lavoro non è certamente paragonabile a quella di uno sviluppatore o di un ingegnere, poter lavorare comunque in Apple ha sempre il suo fascino anche quando si parla di proporsi come semplice barista. Oltretutto le richieste sono andate oltre al lavoro di gestione del bar e al preparare caffè visto che Apple richiedeva anche la conoscenza dei suoi prodotti come anche non ultimo Apple Pay. Insomma puoi lavorare in Apple come addetto al bar ma comunque devi essere preparato a quello che la tua azienda realizza.