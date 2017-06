Apple ARKit: prime applicazioni sviluppate. In un video ecco come funzioneranno

Apple vuole entrare con forza nel mondo della Realtà Aumentata e durante il WWDC 2017 lo ha fatto vedere presentando al mondo intero il suo nuovo ARKit, ossia il codice di sviluppo proprio per questo tipo di realtà, con le applicazioni al mondo degli iPhone e degli iPad. In questo caso gli sviluppatori hanno già potuto mettere mano al codice riuscendo a progettare le prime applicazioni con realtà aumentata. E' il caso di Iannlabs e Matthew Hallberg che rispettivamente hanno realizzato un metro da poter utilizzare in "virtuale" e il gioco di Minecraft chiaramente ambientato nelle stanze reali di un'abitazione.

Per quanto concerne l'applicazione di Iannlabs, lo sviluppatore, ha progettato un metodo quanto mai efficace e preciso per misurare gli oggetti o anche le stanze utilizzando appunto la realtà aumentata. In questo caso nel video è possibile vedere il funzionamento dell'applicativo con il quale viene misurato qualsiasi tipo di oggetto reale, ma anche la lunghezza di un tavolo o ancora meglio le dimensioni di un determinato vano: il tutto semplicemente attraverso la fotocamera del dispositivo. In questo caso risulta palese come proprio il nuovo ARKit e dunque la realtà aumentata permetta di ottenere miglioramenti in questo campo soprattutto aumentandone la precisione rispetto alle applicazioni già esistenti in questa categoria.

E non è tutto visto che il nuovo mondo della realtà aumentata permetterà di ottenere scopi utili, come quelli delle misurazioni, ma anche di poter "giocare" tramite applicazioni sviluppate ad hoc. Parliamo ad esempio di Minecreaft trasportata nel mondo della realtà aumentata grazie a Matthew Hallberg che ha deciso di portare il mondo virtuale del famoso gioco nel mondo reale permettendo di porre vari pezzi sul tavolino o sul pavimento o magari anche in giro per la casa. Incredibile quello che si riesce a creare con l'applicazione e l'effetto che si ottiene una volta messa in atto qualche costruzione.

Un mondo, quello della realtà aumentata, che di certo promette molto bene e che potrà permettere sviluppi davvero incredibili ricreando magari mondi fantastici che finora è stato possibile osservare nei film o nei videogiochi o ancora nei libri. Nel prossimo futuro tutto questo potrebbe divenire realtà (aumentata) e permettere dunque agli utenti di divertirsi come ancora non è stato possibile fare. Le premesse per un mondo in realtà aumentata targato Apple ci sono e sono anche davvero interessanti oltretutto notizia di oggi, dell'acquisizione da parte del colosso di Cupertino della società tedesca SensoMotoric Instruments specializzata proprio nella realizzazione di dispositivi e software per il tracciamento del movimento degli occhi, non possono che aumentare ancora di più le aspettative per il futuro.