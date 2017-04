Apple apre il nuovo Store a Dubai. Nuovi arredi e un teatro nel negozio più lussuoso di sempre

Il nuovo Apple Store negli Emirati Arabi ha aperto i battenti ufficialmente e per celebrare l'evento l'azienda di Cupertino ha deciso di fare le cose in grande presentandolo anche al pubblico mondiale con una carrellata di immagini e video degli aspetti più importanti e soprattutto più innovativi del terzo Apple Store arabo. Il negozio è posizionato all'interno del Dubai Mall, il più grande centro commerciale al mondo con oltre 1200 negozi, una superficie di 700x600 metri ed oltre 16.000 posti auto, in una posizione particolare visto che affaccia sulle Dubai Fountain nonché sul famoso Burji Khalifa, il grattacielo più alto al mondo.

Il nuovo Apple Store Dubai Mall fa parte della nuova concezione architettonica che l'azienda di Cupertino sta iniziando ad intraprendere per rinnovare i propri negozi. Avevamo visto proprio ieri la notizia delle novità che Tim Cook e i suoi dirigenti hanno deciso di applicare agli esistenti Apple Store come anche ai nuovi ancora in costruzione. Il nuovo Store di Dubai coniuga proprio queste novità che Apple, assieme all'ormai onnipresente studio di architettura Foster + Partners, introdurrà anche nel nuovo store di Milano in Piazza del Liberty o nel più importante Apple Park.

Presenti nuovi tipi di arredamento sempre in legno ma con scaffalature completamente riviste in termini di design come anche la presenza di ampie aree di esposizione disposte su un doppio piano e molteplici alberi su vaso. Nuovo Genius Bar sostituito dal cosiddetto Genius Grove dove gli utenti potranno trovare assistenza, consulenze ma anche le classiche riparazioni con addetti ai lavori ancora più preparati.

In questo caso all'interno dell'Apple Store Dubai Mall è stato possibile ricavare addirittura un piccolo teatro dove i commessi dello store potranno intraprendere specifici corsi di apprendimento o organizzare degli spettacoli per il pubblico grazie anche alla presenza di un maxi schermo.

Unica l'immensa vetrata che costeggia gran parte del nuovo Apple Store Dubai Mall. Caratterizzata da una superficie di oltre 55 metri e costituita da ben 18 pannelli oscuranti realizzati ad hoc con una texture tipica degli ambienti arabi con oltre 340 aste di polimeri e fibre di carbonio risulta completamente automatizzata per chiudersi ed aprirsi in base alla presenza del sole sulla facciata. La terrazza offre oltretutto una visuale unica per ammirare lo spettacolo delle fontane che si muovono al ritmo della musica. Insomma un Apple Store davvero unico nel suo genere.