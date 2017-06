Apple annuncia macOS High Sierra: tutte le novità

In occasione del keynote di presentazione della WWDC 2017 Craig Federighi di Apple ha annunciato tutte le novità lato software della famiglia di prodotti Mac. L'attuale release, macOS Sierra, lascerà spazio a macOS High Sierra, il quale presenterà diverse novità sul piano strutturale, fra cui l'uso del nuovo Apple File System che abbiamo già visto su iOS e alcuni nuovi strumenti per la realtà virtuale, senza modificarne l'interfaccia grafica basata sulle trasparenze.

Apple promette che Safari sarà il "browser più veloce al mondo" sul nuovo SO, con un motore JavaScript più efficace dell'80% rispetto a Chrome e un'opzione per bloccare la riproduzione automatica dei video all'apertura della pagina. Il browser guadagnerà anche una modalità chiamata Intelligent Tracking Prevention che grazie all'uso del machine learning impedirà ai banner di monitorare l'esperienza di navigazione dell'utente all'interno del world wide web.

Ci saranno novità anche su Mail, che posizionerà le e-mail più importanti in alto, integrerà una nuova modalità di visualizzazione in split view per comporre nuovi messaggi e utilizzerà adesso il 35% dello spazio in meno per archiviare le e-mail. High Sierra aggiornerà anche l'applicazione Foto, che guadagnerà una barra laterale persistente e un algoritmo di ricerca superiore per le foto. Nel programma ci saranno anche nuovi strumenti di editing e la possibilità di sincronizzare i layer dei file con programmi diversi. Foto si aprirà anche ai plug-in di terze parti per gli album fotografici.

La novità principale del nuovo macOS High Sierra è però l'implementazione del nuovo Apple File System, che abbiamo già visto su iPhone e iPad e che sostituirà HFS come soluzione predefinita sui Mac: parole d'ordine del nuovo file system saranno crittografia nativa, protezione ai crash, cloning di file e cartelle istantaneo, e altre funzionalità che renderanno il sistema più veloce e sicuro. Ci aspettiamo che il nuovo APFS porterà anche i benefici che abbiamo già visto sui dispositivi mobile, come ad esempio una piccola percentuale di spazio guadagnato sull'unità di archiviazione.

Su High Sierra ci saranno molte novità sul piano grafico, come il supporto nativo di nuovi codec video per le alte risoluzioni e una nuova API grafica chiamata Metal 2, che offrirà ottimizzazioni sul piano grafico anche in modalità realtà virtuale. La nuova tecnologia supporterà anche eventuali schede grafiche esterne via Thunderbolt 3 e già a partire da oggi Apple rilascerà i developer kit in modo da consentire agli sviluppatori il supporto delle GPU AMD esterne sulle proprie app. Su macOS arriverà anche l'SDK Steam VR, così come il supporto dei motori grafici Unity e Unreal.

macOS High Sierra sarà disponibile in qualità di beta per gli sviluppatori nelle prossime ore, a metà giugno in versione Public Beta e in autunno in versione pubblica su tutti i computer che già supportano Sierra.