Apple al lavoro per la prossima generazione di iPhone SE

Con gli smartphone iPhone SE Apple ha mantenuto una offerta di mercato che prevede anche modelli con display dalla diagonale ridotta e dimensioni complessive contenute. In un mercato che si è spostato verso terminali sempre più grandi con schermi dalla diagonale elevata iPhone SE rappresenta una eccezione: display piccolo, 4 pollici, ma caratteristiche hardware che sono al top di gamma.

Fonti riprese dal sito FocusTaiwan indicano come Apple stia preparando la prossima generazione di smartphone iPhone SE, pensando in modo particolare al mercato indiano quale quello di elezione per questo prodotto. Da questo la necessità di aumentare la capacità produttiva proprio in India di Winston, che è partner produttivo di Apple nella realizzazione di iPhone SE.

Le specifiche tecniche della prossima generazione di smartphone iPhone SE prevedono l'utilizzo di SoC Apple A10, contro il modello A9 attualmente utilizzato, in abbinamento a sistema operativo OS 11 e a una dotazione di storage onboard variabile da 32GB a 128GB, gli stessi proposti con l'attuale versione di smartphone. La batteria dovrebbe vantare una capacità di 1.700 mAh, valore contenuto in generale ma bilanciato considerando le dimensioni dello schermo che dovrebbero essere pari a 4 pollici o solo di poco superiori.

La diffusione di terminali iPhone SE è prevista in aumento proprio nelle regioni in via di sviluppo, mercati che possono più di altri ricercare dimensioni contenute in uno smartphone pur con caratteristiche tecniche che non sono quelle di un prodotto entry level. E' a questo pubblico che Apple si rivolge con iPhone SE, uno smartphone che è previsto al debutto nel corso del primo trimestre del prossimo anno.