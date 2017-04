Apple aggiorna i Mac Pro. Ecco le nuove configurazioni su Apple Store Online

Il rinnovamento era nell'aria ed Apple ha deciso di aggiornare i propri Mac Pro modificandone le componenti hardware come CPU e GPU. Un cambiamento che arriva in simultanea al rilascio di alcune dichiarazioni da parte di Phill Schiller proprio su queste macchine professionali e sul loro futuro. In molti, nel corso degli ultimi mesi, hanno più volte ribadito la delusione nei confronti di Apple sul non aver aggiornato proprio queste macchine, le quali in qualche modo sono rimaste intoccate dalla loro uscita avvenuta alla fine del 2013. L'azienda di Cupertino ha voluto dunque ribadire come si stia impegnando alla progettazione di un nuovi Mac Pro che posseggano una filosofia completamente nuova capace di adattarsi all'utente.

Nell'attesa che tutto questo diventi concreto a Cupertino hanno pensato bene di aggiornare gli attuali Mac Pro con nuove configurazioni che partono da CPU a 6 core per arrivare a quelle a 8 Core. Nello specifico gli utenti che ne necessitano potranno da oggi scegliere tra due diverse configurazioni: una da 6 Core con Processore Intel Xeon E5 da 3.5GHz e due schede grafiche AMD FirePro D500 da 3GB ognuna e la versione da 8 Core con Processore Intel Xeon E5 a 3.0GHz e due grafiche AMD FirePro D700 ciascuna con 6GB di RAM.

Oltre a questo per entrambe le configurazioni è possibile scegliere modelli a partire da 16GB di memoria RAM fino a 64GB di RAM, quindi anche lo spazio di archiviazione può essere configurato partendo dai 256GB, passando per i 512GB ed arrivando ad 1TB sempre di unità Flash PCIe. A tutto questo va aggiunto a parte qualsiasi tipo di accessorio come cavi per il collegamento ai monitor, quindi la tastiera o il mouse che non risultano essere presenti nella confezione di vendita. Al momento l'unica configurazione disponibile risulta essere quella a 6 Core e due GPU mentre per la più potente da 8 Core e due GPU non viene menzionata la disponibilità.