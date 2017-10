Apple a lavoro sulla nuova versione del Mac Mini. Parola di Tim Cook

In molti e da tempo si chiedono che fine farà il Mac Mini nei piani di Apple dopo che l'azienda non lo aggiorna da ormai tre anni e con una line up in cui non sembra esserci poi troppo spazio per il piccolo computer della casa. Niente di più sbagliato almeno secondo le dichiarazioni di Tim Cook, CEO di Apple, il quale ha apertamente dichiarato come il Mac Mini tornerà più forte che mai tra i prodotti Apple facendo parte importante della linea dei prodotti in arrivo. Una conferma direttamente dal capo dell'azienda di Cupertino che dunque non fa che dare fiducia a tutti coloro che credono in questo piccolo prodotto di Apple e che dunque potranno attendersi novità interessanti nei prossimi mesi.

Il Mac Mini è senza dubbio il più piccolo e in parte anche il più "debole" tra i Mac posti in commercio da Apple. Di certo però risulta una soluzione quanto mai interessante per tutti coloro che non vogliono spendere troppo per acquistare un prodotto All-In-One come l'iMac o magari anche un MacBook Pro o Air e in questo il Mac Mini di certo ha fatto storia. Compatto e bello da vedere capace di essere collegato in modo veloce e semplice ad un monitor, ad un mouse e ad una tastiera divenendo un fedele compagno di lavoro da postazione fissa.

Nel corso degli anni è sempre stato aggiornato sia a livello estetico che soprattutto a livello hardware tenendosi praticamente al passo con i tempi generazionali dei vari processori. L'ultimo update però risale ormai al 2014 e di certo in questi tre anni i componenti come processore, schede grafiche o connettività si sono evolute e dunque chi oggi vorrebbe scegliere un Mac Mini al posto di altri prodotti di certo si attende un dispositivo ben più "moderno" sotto tutti i punti di vista.

La risposta ad un utente Apple da parte di Tim Cook di certo non può che lasciare forti speranze ad un upgrade importante di questo prodotto che dunque non verrà abbandonato ma anzi vedrà una posizione di privilegio nella nuova linea dei prodotti Apple. Il Mac Mini oltretutto era stato nominato anche da Phill Schiller qualche tempo fa quando si parlava dei piani futuri dell'azienda di Cupertino per il Mac Pro e in quella circostanza il dirigente di Cupertino aveva confermato la volontà di aggiornare il Mac Mini molto presto. Bisognerà attendere forse ancora qualche mese ma la parola data da Apple sull'arrivo di una nuova versione sembra più che certa.