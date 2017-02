Anche gli iPhone 7 neri opachi si rovinano, e perdono il colore

Stando ad un crescente numero di report da parte degli acquirenti del melafonino, alcuni iPhone 7 del colore "Black" perderebbero il colore in alcuni punti. E secondo alcuni degli utenti, inoltre, neanche l'uso di un case esterno riesce a proteggere il dispositivo dall'avverarsi del fenomeno. Si tratta di un problema simile a quello di iPhone 5, che veniva proposto con una colorazione simile poi abbandonata per colori più chiari proprio per la sua eccessiva delicatezza.

Il problema sui nuovi iPhone 7 Black sembra attualmente limitato su alcune unità fra quelle vendute, tuttavia la pagina correlata del supporto ufficiale sta progressivamente crescendo in pagine e numero di report. Gli utenti segnalano nella fattispecie piccole perdite di colore sui bordi e sul retro del dispositivo, e pare che sia più vulnerabile il modello Plus con display da 5,5 pollici. Il supporto Apple non sembra inoltre intenzionato a risolvere la magagna, visto che difetti estetici di questo tipo non sono coperti dalla garanzia standard offerta dalla società.

"Ho comprato il mio iPhone 7 Plus e dopo 3 settimane la vernice è andata via vicino lo speaker destro", scrive un utente sul forum. "Ho contattato l'assistenza e mi hanno chiesto di inviare alcune immagini del problema e dopo 12 giorni mi hanno detto che si tratta di danni estetici non coperti dalla garanzia". Un altro utente si lamenta della perdita di "vernice" nello stesso punto: "La vernice ha iniziato a scrostarsi vicino la griglia dello speaker, ed è molto deludente da parte di Apple".

In questi casi gli utenti sostengono che lo smartphone non sia mai caduto o che non abbia mai subito danni accidentali, ed in effetti nelle foto pubblicate a testimonianza del fenomeno non sembra che i dispositivi abbiano subito vessazioni fisiche di alcuna natura. Altri utenti si lamentano del problema vicino i tasti fisici del volume o sul retro, vicino il logo della Mela morsicata. In tutti i casi però Apple si è rifiutata di risolvere il problema visto che l'operazione non rientra nella garanzia canonica.

Gli utenti sono lasciati quindi al loro destino, e hanno già iniziato a trovare possibili soluzioni: una fra queste è coprire le perdite di colore con vernici acriliche di facile reperibilità. La soluzione nasconde il difetto, tuttavia non impedisce allo smartphone di continuare a perdere colore in quel punto o in altri punti, con il pericolo di trovarsi ben presto con un dispositivo pieno di "macchie". Al momento non sappiamo quanto sia diffusa la problematica e se la perdita di colore sia un problema presente su tutti gli iPhone 7 Neri messi in vendita dalla società.

Alcuni utenti hanno riportato la perdita di colore a brevissima distanza dall'acquisto, altri invece non l'hanno mai verificata sul proprio dispositivo. La scocca dei dispositivi potrebbe essere in qualche modo difettosa su alcuni modelli, ma in questo caso per dare una risposta definitiva aspettiamo un'indagine più approfondita da parte di Apple e risposte più concrete da parte dell'assistenza ufficiale.

Il problema sul colore opaco si aggiunge a quello ben più vistoso del modello Jet Black, decisamente suscettibile ai graffi (ecco come diventa dopo 3 mesi di utilizzo senza cover). In quel caso però Apple aveva informato preventivamente tutti gli utenti con un avviso sul sito ufficiale.