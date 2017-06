AMD Ryzen Threadripper 1950X, spuntano i primi dettagli e benchmark

Grazie al benchmark GeekBench sono emersi i primi dettagli del nuovo processore AMD Ryzen Threadripper 1950X, modello che dovrebbe posizionarsi al vertice dell'offerta HEDT di AMD con 16 core e 32 thread. Tra le informazioni rese pubbliche troviamo anche la frequenza di clock del processore, finora ignota.

L'AMD Ryzen Threadripper 1950X ha una frequenza di clock di base di 3,4 GHz, che dovrebbe aumentare fino a 3,6 GHz in Turbo Boost e fino a 3,7 o 3,8 GHz in XFR. Come riportato da Wccftech, questi ultimi dati sulle frequenze nelle modalità turbo sono frutto di ipotesi, tuttavia, e potrebbero essere differenti al momento del lancio. La cache L3 si attesta a 32 MB, assieme a 8 MB di cache L2 (dunque 512 KB per core), per un totale di 40 MB - il doppio rispetto a quanto presente su Ryzen 7 1800X.

Il processore, che è stato sottoposto al benchmark a bordo di una scheda madre ASRock X399 Professional Gaming, ha totalizzato un punteggio pari a 4167 punti in modalità single-core e pari a 24539 punti in modalità multi-core. Nella modalità single-core il Ryzen Threadripper 1950X ha ottenuto 4.081 punti nel test su interi, 4.025 punti nel test su virgola mobile e 4.236 punti nel test sulla memoria. In multi-core, di contro, ha ottenuto rispettivamente 28.409 punti, 33.993 punti e 5.007 punti.

I risultati ottenuti non sembrano essere particolarmente diversi da quelli ottenuti da un Ryzen 7 1800X: è possibile che AMD e i partner debbano ancora mettere a punto le migliorie nel software necessarie per far emergere appieno le potenzialità delle CPU - della cui architettura avevamo già analizzato le prestazioni nella nostra comparativa sui processori Ryzen.

Pochi giorni fa erano comparse indiscrezioni sul processore Ryzen Threadripper 1920, il cui prezzo era stato supposto essere 849$. Il modello di fascia più alta era stato ipotizzato avere un listino di 999$ e dovrebbe trattarsi proprio del Ryzen Threadripper 1950X. L'estate si preannuncia interessante per il settore HEDT, con anche il lancio delle nuove CPU Core X di Intel che si approssima.