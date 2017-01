AirPods, stime di vendita fino a 22 milioni di unità nel solo 2017. Fatturato per oltre 3 miliardi di dollari

Il primo vero successo di Tim Cook alla guida di Apple sono senza ombra di dubbio le nuove AirPods. Le piccole cuffie bianche senza filo realizzate sulla falsa riga delle EarPods stanno realmente spopolando tra gli utenti in possesso di un iPhone. In molti, subito dopo la presentazione, le avevano negativamente commentate e ne avevano dichiarato il "flop" in poco tempo. Mai previsioni più sbagliate visto che le nuove AirPods stanno raggiungendo record di vendite e le previsioni sono più rosee che mai.

Gli analisti, infatti, ipotizzano addirittura vendite per oltre 22 milioni di unità nel solo anno 2017, ossia nel loro primo anno di commercializzazione. Un risultato che andrebbe ben oltre le previsioni di Apple e degli analisti a posteriori del keynote di presentazione avvenuto a settembre. Oltretutto i dati svelano come le previsioni siano state realizzate ipotizzando che solo il 10%, ossia una parte davvero bassa degli utenti con iPhone, deciderà di acquistare le AirPods.

Facendo due conti si scopre come ad un prezzo di 140 dollari circa, togliendo chiaramente le tasse, Apple potrebbe riuscire a fatturare solo con le nuove cuffie wirelessu una cifra pari a 3.1 miliardi di dollari. Chiaramente tutto questo non potrà che valorizzare l'intera azienda di Cupertino che dunque potrà aumentare il proprio valore fino a 10 miliardi di dollari in più.

Inutile girarci troppo intorno, le nuove AirPods di Apple stanno andando letteralmente a ruba e lo si vede dalle attese spasmodiche che si hanno ancora oggi negli Apple Store online dove ordinando oggi un paio di cuffie senza fili si possono attendere addirittura 6 settimane prima di poterle avere tra le mani.

Ricordiamo come le nuove AirPods siano il risultato della nuova volontà da parte dell'azienda di Tim Cook di eliminare completamente ogni tipo di connessione durante l'ascolto della musica. Per questo dopo l'eliminazione del jack da 3.5mm su iPhone 7 e 7 Plus, Apple, ha deciso di proporre nuove cuffie che si potessero connettere via Bluetooth con lo smartphone. Da qui le nuove AirPods che seppur con un design quanto mai simile alle EarPods da anni presenti nella confezione degli iPhone, posseggono sensori e chip pronti a "coccolare" l'utente durante l'utilizzo, con accoppiamenti immediati, e ricariche tramite la piccola custodia a corredo.