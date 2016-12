AirPods: resistenti alle cadute ma anche alle immersioni in acqua

Se le nuove cuffie wireless di Apple, le AirPods, risultano praticamente irreparabili anche ai più esperti, le stesse sembrano resistere più del previsto a cadute ma anche e soprattutto all'acqua. A sorpresa visto che Apple non ha dichiarato alcuna certificazione per le stesse in merito a ciò ma alcune prove estreme non hanno fatto che confermare questa peculiarità.

Un video posto in Rete ha catturato l'attenzione degli utenti che hanno acquistato le nuove AirPods di Apple o magari coloro che sono in procinto di farlo, anche se ordinandole online dovranno attendere almeno 6 settimane prima di averle. Sì perché visionandolo si può scoprire come le nuove cuffie di Apple senza filo posseggano una buona resistenza a test estremi e non solo dunque ad un normale allenamento sportivo o magari una gita fuori porta.

Il filmato mostra come le cuffie se fatte cadere da un'altezza superiore ai 3 metri possano continuare a funzionare senza alcuna problematica e senza subire danni irreparabili. Notevole anche la loro resistenza ad un ciclo completo di lavatrice. Sì avete visto bene: le nuove AirPods di Apple sono state immerse completamente in acqua direttamente in una lavatrice eppure al termine del programma di lavaggio sono uscite praticamente indenni e soprattutto ancora funzionanti.

Un'ottima notizia dunque per gli utenti che le posseggono già, che le hanno preordinate o che intendono acquistarle. Le AirPods potranno essere utilizzate anche in situazioni notevolmente rischiose per la loro "incolumità" ma riusciranno a venirne fuori senza troppi problemi e questo a tutto vantaggio degli utenti finali che chiaramente hanno pagato una sostanziosa cifra per il loro acquisto.