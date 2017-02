AirPods in più di 50 colorazioni grazie alla personalizzazione di ColorWare

Le nuove cuffie wireless di Apple, AirPods, sono divenute realtà durante il mese di dicembre dopo una lunga attesa in cui proprio l'azienda di Cupertino ha continuato a rimandare la loro uscita per problematiche più o meno sconosciute. Se per gli iPhone, Apple, ha deciso di proporre al proprio pubblico ormai diverse colorazioni con la "new entry" del nero, sia in versione opaca che lucida, per le AirPods l'azienda ha deciso di puntare sul classico bianco lucido proprio come tutti gli accessori dei propri prodotti.

A tutti coloro che hanno il desiderio di avere delle AirPods completamente colorate viene in aiuto ColorWare, azienda leader in questo tipo di personalizzazioni che da tempo "vernicia" con elevata qualità tutti i prodotti dell'azienda di Cupertino. Le nuove AirPods chiaramente non potevano esimersi da questa personalizzazione e dunque direttamente sul sito della ColorWare è possibile acquistare gli auricolari di Apple personalizzati con ben 58 diverse tinte ma anche rifiniture.

Sì perché l'azienda propone agli utenti oltre alla personalizzazione con le varie tonalità anche la possibilità di mantenere gli auricolari completamente lucidi, come mamma Apple li ha fatti, oppure di personalizzarli con una finitura opaca o metallica. Non è finito qui perché ColorWare vi permetterà anche di colorare con una tinta l'auricolare destro e con un'altra quello sinistro o addirittura di personalizzare persino la custodia per la ricarica delle AirPods.

Chiaramente tutto questo ha un prezzo da non sottovalutare. Sì perché le nuove AirPods completamente personalizzate vi potranno costare fino a 289 dollari contro i 159 dollari (in Italia 179€) a cui vengono vendute ufficialmente da Apple. Un prezzo decisamente elevato ma che chiaramente deve tenere conto della completa verniciature di alta qualità che viene effettuata dalla ColorWare e delle molteplici possibilità che permette sulle tonalità e sulla diversa finitura. Tempi di attesa decisamente elevati visto che per ottenere delle AirPods personalizzate si potrebbe dover attendere fino a 10 settimane a differenza delle 6 di Apple.