Acer presenta nuovi monitor della linea Predator al CES: refresh rate fino a 240Hz!

Oltre al già citato sistema trasportabile Predator 21 X, tra le novità di Acer annunciate al CES vi sono anche nuove serie di monitor indirizzate espressamente al pubblico dei videogiocatori appassionati. Vincitore dell'Innovations Award, Predator Z301CT è un monitor curvo da 30 pollici equipaggiato con tecnologia eye-tracking di Tobii, che sfrutta i movimenti oculari dell'utente per nuove modalità di interazione.

Lo schermo ha una curvatura 1800R e risoluzione di 2560x1080 pixel, con frequenza di aggiornamento di 200Hz e tempo di risposta di 4ms. L'angolo di visione di 178°, mentre il supporto del display consente di inclinare il pannello da -5° a 35° e di alzarlo fino a 120mm. Troviamo inoltre un sistema di diffusione audio integrato da 3W con supporto a DTS Sound.

Oltre al Predator Z301CT, Acer annuncia anche la nuova serie di monitor Predator XB2, caratterizzati da tecnologia NVIDIA ULBTM, tempo di risposta di 1ms e frequenza di aggiornamento di 240Hz. Predator XB252Q da 24,5 pollici e il Predator XB272 da 27 pollici hanno entrambi risoluzione FullHD 1080p e sono caratterizzati da design "zero frame" che agevola i setup multi-monitor. I pannelli possono essere inclinati da -5 a 20 gradi, ruotati sull’asse centrale da -45 a +45 gradi, ruotati fino a 90 gradi in senso orario e regolati in altezza fino a 115 mm. I due monitor sono provvisti di diffusori da 2W e possono essere montati a parete grazie alla compatibilità con i kit VESA.

Tutti i nuovi modelli Predator mettono a disposizione la tecnologia GameView tramite la quale l'utente può rapidamente alternare tre profili di visualizzazione personalizzabili per modificare le impostazioni del gioco senza dover andare a cercare tra i menu OSD. Impostazioni speciali includono dark boost (la regolazione del livello di nero), per vedere chiaramente le minacce al buio, l’assistenza aim-point, per un puntamento estremamente accurato, nonché la possibilità di selezionare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Tutti sono inoltre dotati dotati della tecnologia NVIDIA G-Sync. Si segnala inoltre la presenza di Acer EyeProtect che raccoglie tutta una serie di misure per massimizzare il comfort di visione contro immagini tremolanti, riflessi, emissione di luce blu ed eccessiva illuminazione. La connettività include porte HDMI, DisplayPort v1.2 e un hub USB 3.0 (1 uscita /4 ingressi).

Tutti e tre i modelli saranno disponibili sul mercato EMEA, quindi anche in Italia, a partire dal mese di febbraio: Acer Predator Z301CT a € 899, Predator XB252Q a € 599 mentre Predator XB272 a € 699.