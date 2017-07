Abu Dhabi primo aeroporto esentato dal laptop ban

L'aeroporto internazionale di Abu Dhabi è il primo, tra i paesi del Medio Oriente, ad essere stato esentato dal famigerato "laptop ban" da parte del Department of Homeland Security degli Stati Uniti d'America. Non si tratta di un abbassamento del livello generale d'allarme ma semplicemente di una corretta applicazione delle norme richieste dagli USA per rilasciare il nulla osta sui voli.

In particolare l'esenzione è stata concessa perché il vettore Ethiad Airways ha implementato corettamente le misure di sicurezza disposte dagli USA. Il DHS ha fatto sapere che periodicamente invierà gli ispettori per verificare che tutti i controlli siano condotti correttamente.

Le autorità USA hanno stabilito il divieto lo scorso marzo, per 10 aeroporti dell'area mediorientale. Non è mai stata esposta una motivazione specifica alla base di questa decisione, che pare sia stata presa in risposta ad una precisa minaccia identificata in tablet fasulli e contenente ordigni esplosivi.

Questo segnale di distensione, comunque, può rappresentare un barlume di speranza per linee aeree e per i viaggiatori. Dall'avvio dei divieti, infatti, i vettori interessati hanno assistito ad un calo del giro d'affari. Emirates, ad esempio, ha ridotto del 20% i voli per gli USA e molti passeggeri hanno evitato in toto di viaggiare o hanno scelto rotte alternative invece che spostarsi senza i propri dispositivi. Da questa prospettiva le compagnie aeree potrebbero avere nessuna scelta se non quella di assecondare le richieste del DHS, pena una riduzione consistente e duratura del loro giro d'affari.