Descrizione

PCMark 10 è un benchmark che permette di valutare le prestazioni velocistiche del proprio sistema nell'esecuzione di un tradizionale pacchetto di applicazioni di produttività personale. Il risultato finale è una indicazione numerica delle potenzialità del proprio sistema, attraverso la quale poter fare rapidi confronti con altri sistemi.

La struttura alla base di questo benchmark è comune a quella di PCMark 8, la precedente release di benchmark, con alcune innovazioni a livello di pattern di applicazioni e scenari di utilizzo del PC che vengono utilizzati quale riferimento. PCMark 10 continua a proporre 3 differenti tipologie di test, indicati con i nomi Creative, Work e Home così come era in PCMark 8, ma sparisce la distinzione tra test conventional e accelerated con l'ultimo che sfruttava la presenza di una GPU per elaborazioni OpenCL. Futuremark è inoltre intervenuta a ridurre la durata di alcuni dei test: se per quello Home i tempi di fatto non cambiano rispetto a PCMark 8, con i test Creative e Work si registra una netta diminuzione dei tempi di elaborazione permettendo di eseguire più sessioni a parità di tempo.

Di seguito le principali caratteristiche delle 3 versioni di benchmark PCMark 10.

PCMark 10 Basic Edition: download gratuito

possibilità di eseguire un numero illimitato di benchmark del test principale di PCMark 10

possibilità di salvare e visualizzare i propri risultati online

PCMark 10 Advanced Edition: 23,99 dollari sino al 5 luglio, poi a 29,99 dollari

possibilità di eseguire tutti e 3 i differenti benchmark prestazionali

possibilità di configurare delle custom run, a discrezione dell'utente

generazione di grafici che analizzano in dettaglio il funzionamento del sistema

salvataggio dei risultati online in modo automatico

PCMark 10 Professional Edition: a partire da 1.450 dollari all'anno