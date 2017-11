Descrizione

VRMark è il benchmark sciluppato da Futuremark che permette di valutare il comportamento del proprio sistema in abbinamento ad applicazioni di realtà virtuale. VRMark contiene due test specifici, che possono essere eseguiti anche senza collegare un visore VR al proprio PC ma servendosi semplicemente dello schermo in dotazione. I due test prendono il nome di Orange Room e Blue Room: il primo fornisce una indicazione di quello che è un livello minimo di potenza di calcolo fornita dal proprio PC per soddisfare i requisiti dei visori VR in commercio al momento, coè HTC Vive e Oculus Rift. Per il test Blue Room la mole di calcoli richiesta è superiore, così da simulare quelli che potrebbero essere i requisiti di sistema richiesti dai visori VR di prossima generazione attesi al debutto sul mercato.