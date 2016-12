Descrizione

IObit Malware Fighter 4 è un’utilità efficace per la rimozione di malware e la sicurezza del browser. Rileva e rimuove le infezioni e le minacce più preoccupate dagli utenti, protegge anche i browser dai comportamenti maligni potenziali in tempo reale. Esso ha combinato l’engine di anti-virus del livello mondiale di Bitdefender a provvedere una soluzione di anti-malware e anti-virus più comprensiva e più assicurata. Con l’engine più recente, IObit Malware Fighter 4 riesce a rimuovere vari tipi di spyware, adware, trojans, keyloggers, bots, worms, e hijackers in modo più profondo e efficace e supportare anche Windows 10.

Le Novità Principali: