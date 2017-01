Descrizione

IObit Uninstaller offre il modo più facile e veloce a disinstallare i programmi e plugin di browser. Con la Scansione Potente e il Disinstallazione Potenziata, tutti gli residui possono essere rimossi completamente dal tuo computer come non sono stati installati mai sul tuo PC. Inoltre, IObit Uninstaller presta più attenzione ai plugin maligni del browser, al toolbar, e ai programmi iniettati per proteggere la sicurezza online del tuo PC. Utilizzando IObit Uninstaller, riesci a rimuovere i plugin o toolbar maligni e indesiderati, i quali non possono essere rilevati dal programma anti-spyware. Queste le principali novità implementate nell'ultima versione: