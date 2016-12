Descrizione

Advanced SystemCare 10 è un’utilità completa e facile da usare per l’ottimizzazione di Windows PC. Provvede la soluzione per pulire, ottimizzare, accelerare e proteggere il PC con un solo click.

Con la nuova versione 10, Advanced SystemCare ti aiuta a pulire i file spazzatura, avanzi e registri d’accesso, e ottimizzare gli elementi d’avvio, risorse del sistema e collegamento d’Internet in modo da accelerare definitivamente la velocità dell’avvio del sistema, della risposta di sistema e della navigazione online. Con la nuova aggiunta pulizia di pacchetti di driver installati inutili, Advanced SystemCare 10 ti aiuta a liberare più spazio sul disco. Monitor di Prestazione è anche stato ridisegnato per offrire un controllo più accurato in tempo reale del CPU, GPU e temperatura del mainboard e rapporto più intuitivo sull’uso dei dischi, RAM e CPU, così, ti aiuta a conoscere in modo migliore lo stato del tuo PC e offre un’accesso veloce per gestire le risorse del sistema e riparare gli errori di PC in modo semplice.

Il nuovo FaceID, Protezione di Navigazione e Rimozione Annunci portano la sicurezza del PC ad un livello superiore. FaceID cattura automaticamente gli intrusi che stanno segretamente accedendo al PC degli utenti e salva gli immagini degli intrusi. Protezione di Navigazione e Rimozione Annunci ti porta una nuova esperienza di navigazione online, sicura e senza annunci fastidiosi. Con il database più ampio di Pulizia di Privacy, Rimozione di Spyware, Protegge in Tempo Reale, Advanced SystemCare 10 ti aiuta a rimuovere più minacce e riparare più problemi di privacy.

Inoltre, sono stati riorganizzati e migliorati più di 10 strumenti e funzioni come Ottimizzazione dell’Avvio, Accelerazione di Hardware, Protezione di Navigazione, Gestione di Risorse, MioWin10, Ricerca Grandi File, ecc. In breve, Advanced SystemCare 10 aiuta gli utenti a esplorare tutte le potenzialità del PC e farlo funzionare più veloce come un nuovo.

Queste le novità dell'ultima versione: