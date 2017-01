Windows 7 Codec Pack

Descrizione

Pacchetto che comprende codec audio e video specifici per l'utilizzo con sistemi operativi Windows 7. Questa la lista dei differenti codec installati:

● ffdshow DirectShow Video Codec 20130313 x86 version 1.2.4504 by Cole.● ffdshow DirectShow Video Codec 20130313 x86 version 1.2.4504 by Cole.● LAV Video decoder 0.55.3 x86.● LAV Video decoder 0.55.3 x64.● Flash Video Splitter/Decoder v1.6.5.6366 x86.● Flash Video Splitter/Decoder v1.6.5.6366 x64.● XviD Video VFW (Encoder) Codec v1.3.2.● x264 Video VFW (Encoder) Codec v37.2200.● Lagarith Video VFW (Encoder) Codec v1.3.27 x86.● LAV Audio Decoder 0.55.3 x86.● LAV Audio Decoder 0.55.3 x64.● DivX Audio Decoder 4.1● Lame MP3 v3.99.5 ACM Encoder/Decoder Codec.● DSP-worx Bass Source Mod Filter/Decoder v1.5.1.0.● Haali Media Splitter/Decoder 16/09/11 x86 - For MP4, MKV, OGM and AVI files.● Haali Media Splitter/Decoder 16/09/11 x64 - For MP4, MKV, OGM and AVI files.● LAV Splitter 0.55.3 x86.● LAV Splitter 0.55.3 x64.● VSFilter v2.41.6001 x86 - Subtitle Readers.● VSFilter v2.41.6001 x64 - Subtitle Readers.● CDXA Reader v1.6.5.6366 x86 - Also known as Form 2 Mode 2 CD or XCD.● CDXA Reader v1.6.5.6366 x64 - Also known as Form 2 Mode 2 CD or XCD.● Codec Settings GUI● Taskbar Tray Menu● Update Checker