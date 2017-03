Descrizione

Con Norton Security, hai il meglio di Norton in unico servizio facile da usare. Fino a poco tempo fa era facile proteggere il tuo PC. Perché avevi solo quello. Ma ora, con tanti smartphone e tablet, la protezione è diventata sempre più complessa e importante. Per fortuna, con Norton Security tutto torna facile.

È un servizio all-in-one progettato per una protezione ottimizzata. Con un supporto che si adatta praticamente a ogni dispositivo, una protezione sempre presente e di facile gestione e un servizio clienti di qualità, Norton Security rende più facile che mai la protezione dei tuoi vari dispositivi e di tutte le tue informazioni personali. E sapendo che i tuoi dispositivi sono protetti, avrai in ogni occasione la tranquillità per viaggiare sicuro nel mondo digitale.

Da PC e Mac a smartphone e tablet, Norton Security protegge tutti i tuoi dispositivi. Non solo identifica e protegge i tuoi dispositivi da virus e malware, ma protegge anche le tue informazioni personali in modo proattivo, prevenendo minacce quali furti di identità e truffe finanziarie prima che possano trasformarsi in minacce reali.

Se uno smartphone o tablet viene perduto o rubato, Norton Security sa localizzarlo. In più, il trasferimento della protezione da un dispositivo a un altro è immediato, l'ideale per chi ha vari dispositivi o per le famiglie.

Puoi condividere le tue foto con i tuoi famigliari e essere produttivo in ogni momento, con Norton Security hai la protezione e la tranquillità che ti servono: punta in alto senza rischi.