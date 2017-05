Descrizione

VLC media player è un lettore multimediale altamente portabile, in grado di supportare vari formati audio e video (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX, mp3, ogg, ...), cosi come DVD, Video CD e svariati protocolli di streaming. Può anche essere usato come server per lo stream unicast o multicast attraverso reti a banda larga basate su IPv4 e IPv6.