CCleaner Standard

Software che permette di eliminare dal proprio sistema files inutili, come ad esempio file temporanei, informazioni legate alla history del browser, ai files recentemente aperti. Non mancano poi strumenti per agire sui programmi avviati allo startup o per disinstallare applicazioni; questi tools ovviamente vanno usati solo se le consuete modalità di disinstallazione non hanno garantito il risultato sperato. Queste le principali modifiche introdotte dall'ultima release:

What's New:

- Added Firefox 7.0 Beta support.- Added Firefox 6.0 Final support.- Added IE 9.0.2 support.- Added Safari 5.1 binarycookies file cleaning and management.- Added cleaning for MS Search, Cached Fonts, RegEditX,SpeedBit DAP, Spyware Terminator, SUPERAntiSpyware,Acrobat Distiller 10 and Foxit Reader 5.0.- Improved cleaning for Internet Download Accelerator.- Improved Opera 9 Last Download Location cleaning.- Improved accuracy and reliability for free space and entire drive wiping.- Improved Safari local storage cleaning.- Improved Google Chrome "Saved Form Information" and "Saved Passwords" cleaning.- Updated various translations.- Minor optimization tweaks.