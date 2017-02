Descrizione

The Gimp è un software per il ritocco e la manipolazione di immagini, le cui funzionalità sono estremamente potenti.

Le funzioni disponibili, pur con una interfaccia grafica meno curata, sono del tutto paragonabili a quelle di Photoshop, anche se in alcuni casi, il livello di personalizzazione del software prodotto da Adobe è maggiore.

Per l'utenza domenistica per coloro che necessitano di un software per il fotoritocco dalle caratteristiche non professionali, The Gimp può essere la soluzione definitiva...Un punto che volge nettamente a favore di The Gimp è la licenza con cui viene distribuito: GPL.