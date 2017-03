FitBit Charge 2: videorecensione a due con pareri discordanti

FitBit Charge 2: ci sono pareri discordanti in giro per il web e anche qui in redazione la situazione è la medesima: perchè non fare quindi una videorecensione a due voci per parlare di una delle fitness band più diffuse? La trovate nel video incorporato più sotto, ma prima partiamo dalla situazione attuale di questo mercato, uno dei più dinamici degli ultimi anni, che vedrà importanti sconvolgimenti nei prossimi anni. Al momento braccialetti intelligenti e smartwatch coprono la quasi totalità del mercato degli indossabili, dividendosi la fetta complessiva di mercato di più del 95% praticamente a metà. Nei prossimi anni il trend cambierà e vedrà un sempre maggior numero di vestiti smart e connessi fare la loro apparizione sul mercato, ma per il momento e per chi è alla ricerca di un dispositivo per tracciare la propria attività quotidiana e non vuole appesantire il proprio polso con un ingombrante smartwatch le fitness band sono forse l'alternativa più percorribile.

In questo settore FitBit è uno dei nomi più noti al grande pubblico: Flex è stato il prodotto che per primo è arrivato al polso di molte persone, mentre con Charge c'è stata la consacrazione. Nel tempo la concorrenza si è fatta molto agguerrita e FitBit ha cercato di rispondere su diversi fronti. Surge ha attaccato il mercato degli orologi sportivi con GPS, Blaze ha limitato i danni sul fronte smartwatch, Flex 2 ha finalmente dato un'alternativa a chi voleva un dispositivo che potesse accompagnarlo anche in piscina. Charge 2 ha raccolto e unificato l'eredità dei due modelli Charge e Charge HR ed è uno dei modelli su cui il produttore statunitense punta molto per fare i grandi numeri. Con Charge 2 FitBit ha affrontato di petto alcuni dei problemi riscontrati con il primo modello, ampliando il display e cambiando strada sul fronte del cinturino, che ora è finalmente intercambiabile e dovrebbe aver risolto le problematiche legate a rotture e deformazioni che invece affliggevano quello non sostituibile del primo Charge. L'allargamento del display ha portato alla possibilità di visualizzare informazioni più complete e leggibili, oltre che aggiungere anche esercizi di relax. Per mantenere le dimensioni da 'indossabile' Charge 2 continua a rinunciare al GPS, anche se connettendolo allo smartphone è possibile sfruttare il GPS di quest'ultimo per tenere traccia di percorsi, passo e velocità. Un dato positivo è quello relativo all'autonomia, accresciuta rispetto al primo modello.

Restano alcuni dubbi relativi all'app e alla gestione delle notifiche, così come in merito al sistema di riaccensione del display quando spento, che ha dimostrato qualche incertezza di troppo. Abbiamo sintetizzato pro e contro di FitBit Charge 2 nella chiacchierata tra me e Davide Fasola, che trovate nel video incorporato qui sotto, dove parliamo anche del più agguerrito concorrente delle fitness band attualmente sul mercato.

[HWUVIDEO="2311"]FitBit Charge 2: recensione a due[/HWUVIDEO]