Nokia 3310 ieri e oggi, confronto semiserio fra nonno e nipote

Dave Mitchell, uno sconosciuto ex militare inglese, è probabilmente il più autorevole e involontario sponsor per il brand Nokia. La rivista britannica Sun gli ha dedicato un articolo, e per un motivo ben preciso: da ben 17 anni Dave Mitchell utilizza un Nokia 3310, anche se sarebbe più corretto dire IL Nokia 3310, tanto è radicato nella memoria degli appassionati. In altre parole: Dave ha acquistato il Nokia 3310 nel lontano 2000 e non lo ha più cambiato, né ha sentito l'esigenza di sostituirlo con altro. Non solo: ormai ci è così affezionato che teme il giorno in cui dovrà per forza sostituirlo. Possiamo fermarci sul quel 2000, inteso come anno: molti diciassettenni di oggi sono nati nello stesso periodo, gli stessi diciassettenni che non potranno mai immaginare lontanamente cosa volesse dire possedere un telefono cellulare (una volta si chiamavano così, e solo così) di quel tipo, a prova di tutto.

Il Nokia 3310 originale di Dave Mitchell, dopo 17 anni, gode ancora di ottima salute e viene usato quotidianamente

Ovviamente siamo di fronte a una persona che non avverte l'esigenza di andare oltre alle chiamate e agli SMS, ma è incredibile come in 17 anni il telefono più celebre di Nokia (presente in molti meme online come paradigma di indistruttibilità) sia non solo funzionante, ma goda ancora in perfetta salute (Dave lo ricarica una volta ogni 10 giorni). Accade davvero raramente che un'azienda nell'ambito tecnologico sfrutti un nome già utilizzato in passato per un prodotto nuovo di zecca, ma le eccezioni esistono, specie se quel nome - in questo caso una sigla - vive ancora nel cuore degli appassionati. Fino ad oggi abbiamo visto operazioni simili più che altro in campo automobilistico e motociclistico - Fiat 500, Mini, Ducati Scrambler, per citare alcuni esempi -, ma in ambito IT, tranne forse per un progetto mai veramente decollato con il Commodore 64, non si era mai visto.

Nokia non ha presentato solo il nuovo 3310, anche se l'attenzione è molto spostata su questo modello; se siete interessati anche ad altro, vi consigliamo la lettura della notizia specifica su tutte le novità Nokia.

Eccoci quindi a confrontare, più per diletto che altro, i due modelli Nokia 3310, approfittandone per tirare fuori qualche curiosità e, perché no, per vedere un po' più da vicino il nuovo Nokia 3310, che ipotizziamo verrà acquistato anche da persone che non ne avranno esigenza, ma più che altro per sfizio.

Nokia 3310 2000 Nokia 3310 2017 Anno di presentazione 2000 2017 Dimensioni 113 mm × 48 mm × 22 mm 115,6 x 51 x 12,8 mm Peso 133 g 79,6 g Display Monocromatico, no touch Polaroid TFT, no touch polarizzato - Risoluzione 84x48 pixel 240x320 pixel - PPI 64,5 167 - Dimensioni - 2,4 pollici Batteria Rimovibile BMC-3 (NiMH) 900 mAh BLC-2 (Li-ion) 1000 mAh Rimovibile Li-ion 1200 mAh Fotocamera No Posteriore con flash

2 Megapixel Reti 2G (GSM) 2G (GSM) SIM dimensione piena Micro-SIM (anche Dual) Stand-by 260 ore 744 ore Jack audio No Sì Audio Monofonico Speaker integrato, mp3 Vibrazione Sì Sì Memoria interna - 16MB (non GB, MB...) Slot Micro SD No Sì Sistema operativo - Serie 30+

Insomma, il nuovo 3310 è un feature phone che vuole essere in parte adeguato ai tempi (almeno c'è la fotocamera...), ma essenzialmente molto spartano e che si gioca tutto sul fattore malinconia. La connettività è solo 2G GSM, quindi niente internet, niente Whatsapp, solo chiamate e SMS, oltre ai giochini e poco altro. Sì, ritroviamo anche il celebre Snake, così come il feeling ormai desueto che si avverte impugnando un telefono con i tasti. Inutile andare con le dita sul display, non succederà nulla. Non è prevista la funzionalità touch, ormai entrata nel nostro quotidiano.

In molti si chiederanno a cosa serva un nuovo 3310 (sottointendendo: "a nulla"), altri non nascondono un certo entusiasmo pur considerandolo un gadget, un secondo o terzo telefono che, per 49 Euro, può valere la spesa. Insomma, questo nuovo 3310 ha già iniziato a dividere il pubblico fra detrattori e fan, ma è indubbio che quasi un mese di stand-by e la resistenza (per questa non c'è un dato dichiarato, ma Nokia si sarà impegnata molto per renderlo "rock solid") potranno anche far gola a chi da sempre si rivolge al mercato dei feature phones (se ne vendono tanti). Tanti quanto?

Vendite di smartphone previsti a livello mondiale per il 2017: 1.760.000.000 di unità

Vendite di feature phone previsti a livello mondiale per il 2017: 820.000.000 di unità (sono tantissimi)

Ecco quindi che Nokia 3310 sarà anche uno sfizio, ma c'è un mercato potenzialmente enorme che lo attende. Parlando di smartphone abbiamo ben presente quali siano i modelli di riferimento, quelli più desiderati dal pubblico. Qualcuno sa, senza cercare su Google, quale sia il modello più desiderato nel settore feature phones? Probabilmente non esiste; chi compra feature phones di solito ha poche esigenze, vuol spendere poco e non si perde in fronzoli. Però Nokia 3310, come nome, lo conoscono in molti: con un'operazione di gadget-malinconia Nokia potrebbe fare il colpaccio. Quello che non ha mai fatto nel settore smartphone.

Sarebbe un paradosso e una beffa del destino: Nokia che torna a vendere moltissimo grazie a un feature phone nel 2017... Vedremo, il tempo saprà dare risposte. Sarà venuto il tempo per Dave Mitchell di cambiare telefono? L'ex combattente britannico, sempre nell'articolo citato all'inizio, ha ricordato le volte in cui credeva di aver perso per sempre il proprio 3310: numerose cadute (molte rovinose), passaggi in lavatrice e persino una immersione involontaria nella curry sauce. Il telefono si è sempre ripreso, una volta pulito e asciugato. Il nuovo Nokia 3310 sarà altrettando robusto? Potrà durare 17 anni nelle mani di qualcuno? Chissà.