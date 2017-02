Lenovo annuncia la nuova serie di Moto G. Ecco i nuovi Moto G5 e Moto G5 Plus

Lenovo anticipa l'apertura del Mobile World Congress 2017 e nella giornata di oggi presenta la nuova generazione dei suoi Moto G. In un evento separato l'azienda ha ufficializzato i nuovi Moto G5 e Moto G5 Plus, entrambi caratterizzati da un design in linea con le precedenti generazioni, sintomo che in Lenovo non si vogliono abbandonare le linee che da tempo caratterizzato questa serie. In questo caso i nuovi Moto G5 e G5 Plus si differenziano per dimensioni, display e hardware ma entrambi pronti a rendere ad un livello superiore l'esperienza utente e il dispositivo di livello premium per quanto riguarda i materiali.

MOTO G5

Per Lenovo vietato accontentarsi con il nuovo Moto G5. Sì perché l'azienda ha deciso di scendere a compromessi sullo stile, sulle performance e sul prezzo. In questo caso il nuovo smartphone con un design in metallo che lo rende sicuramente bello per questa fascia di prezzo. Da non sottovalutare il design in alluminio che risponde alle preferenze degli utenti: infatti fra plastica, metallo e vetro, il 48% delle persone dice di preferire gli smartphone in metallo.

Il Moto G5 possiede un processore Qualcomm Snapdragon 430 da octa core a 1.4GHz con scheda grafica Adreno 505 quindi con display da 5 pollici Full HD con 441ppi. Per il resto invece abbiamo 2GB di RAM e 16GB di memoria interna con possibilità di espansione con microSD. La batteria da 2800 mAh ne consente l’utilizzo dalla mattina alla sera senza bisogno di ricorrere alla ricarica. Ma anche quando arriva il momento di ricaricarlo, i tempi sono rapidi visto che il caricabatterie TurboPower da 10W permette ore di autonomia in pochi minuti.

Per quanto riguarda le fotocamere invece abbiamo una posteriore da 13 megapixel con autofocus ed apertura f/2.0 e flash LED. In questo caso la fotocamera permetterà di realizzare video in Full HD fino a 30 fps con zoom fino a 4X. Per quanto riguarda invece la fotocamera anteriore il Moto G5 possiede una 5 megapixel con apertura f/2.2 e possibilità di utilizzare il display come flash.

MOTO G5 PLUS

Il nuovo Moto G5 Plus possiede possiede un display da 5.2 pollici Full HD con 424 ppi mentre per quanto riguarda l'hardware in questo caso lo smartphone possiede uno Snapdragon 625 fino 2.0GHz octa-core. A differenza del nuovo Moto G5, nel Plus abbiamo qui 3GB di RAM e 32GB di memoria interna che può essere espansa con MicroSD. In questo caso connettività 4G LTE del Moto G5 Plus che permette di navigare su Internet e di usare le vostre app in assoluta tranquillità.

Il Moto G5 Plus è dotato di fotocamera da 12 megapixel, fra le più avanzate. Il primo Moto G5 Plus con doppio autofocus pixel che punta al soggetto velocemente così da non perdere mai uno scatto. Utilizzando 10 volte più pixel in più sul sensore, si può mettere a fuoco il soggetto con una rapidità del 60% superiore al precedente Moto G4 Plus. Nessun problema anche per quanto riguarda le foto con poca luminosità visto che possiede un'apertura f/1.7 e pixel più grandi, che permettono di far entrare più luce.

Per Moto G5 Plus, Lenovo, ha deciso di porre una batteria da 3000 mAh che permetterà di utilizzare per tutto il giorno e trovate la giusta carica con TurboPower, fino a sei ore di durata della batteria in soli 15 minuti. Da non dimenticare anche le sempre interessanti feature di Moto G5 Plus che riguardano Moto Voice e Moto Actions pronte a portare una nuova esperienza. Non solo anche One Button Nav, che consente di navigare rapidamente attraverso le schermate utilizzando il lettore di impronte digitali.

Per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi: il nuovo Moto G5 sarà esclusiva di TIM ad un prezzo di 199.90€ mentre per il Moto G5 Plus, venduto in tutti i negozi di elettronica, verrà venduto ad un prezzo di 299.90€. Per entrambi commercializzazione a partire da aprile.