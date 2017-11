NVIDIA GeForce GTX 1070Ti: l'anti Vega

Abbiamo già avuto modo di conoscere le specifiche tecniche della nuova scheda NVIDIA GeForce GTX 1070Ti: l'azienda americana l'ha infatti annunciata esattamente una settimana fa. Quest'oggi le schede basate su questa GPU sono ufficialmente disponibili in vendita, nelle diverse versioni proposte dai partner AIB di NVIDIA oltre che nella declinazione Founder's Edition sviluppata dall'azienda americana e venduta sul proprio sito web.

Tutte le schede GeForce GTX 1070Ti in commercio sono caratterizzate dalle stesse specifiche tecniche in termini di frequenza di clock di GPU e memoria: si tratta di valori, riportati nella tabella seguente, che si pongono proprio a cavallo tra GeForce GTX 1080 e GeForce GTX 1070. Dati alla mano la nuova scheda è più vicina a GeForce GTX 1080 rispetto a quanto non lo sia a GeForce GTX 1070 per quanto riguarda la pura potenza di elaborazione lato GPU; andando a confrontare il sottosistema memoria notiamo invece come GeForce GTX 1070Ti e GeForce GTX 1070 siano identiche, chiara scelta di NVIDIA fatta per non posizionare GeForce GTX 1070Ti troppo vicino, quando a prestazioni, rispetto a GeForce GTX 1080.

Modello GeForce GTX 1080 GeForce GTX 1070Ti GeForce GTX 1070 GPU GP104 GP104 GP104 CUDA cores 2.560 2.432 1.920 clock GPU 1.607 MHz 1.607 MHz 1.506 MHz boost clock GPU 1.734 MHz 1.683 MHz 1.683 MHz ROPs 64 64 64 TMU 160 152 120 clock memoria 10.008 MHz 8.000 MHz 8.000 MHz dotazione memoria 8 Gbytes 8 Gbytes 8 Gbytes bandwidth memoria 320 GB/s 256 GB/s 256 GB/s architettura memoria GDDR5X GDDR5 GDDR5 bus memoria 256bit 256bit 256bit alimentazione 8pin 8pin 8pin

Le restanti caratteristiche tecniche sono quelle classiche per le schede NVIDIA basate su GPU GP104: in GeForce GTX 1070Ti troviamo 2.432 CUDA cores, un valore solo leggermente inferiore ai 2.560 delle schede GeForce GTX 1080. Anche le frequenze di clock sono molto vicine, con quella base identica e quella boost solo di poco superiore in GTX 1080. Un elemento che differenzia GeForce GTX 1070Ti dalle altre proposte della famiglia Pascal è legato ai margini concessi da NVIDIA ai partner: le schede custom, non basate quindi sul design della scheda Founders Edition, sono dotate di PCB custom e di propri sistemi di raffreddamento specifici ma utilizzano tutte le stesse specifiche tecniche sviluppate da NVIDIA per la propria reference board. Niente overclock di serie, quindi.

Abbiamo avuto modo di analizzare in redazione la scheda MSI GeForce GTX 1070Ti Gaming 8G, modello che è identico per costruzione alla scheda GeForce GTX 1070 Gaming 8G dell'azienda taiwanese. Spicca il sistema di raffreddamento Twin Frozr VI, caratterizzato da due voluminose ventole che ricoprono il sistema di dissipazione posto a contatto con la GPU. La circuiteria di alimentazione della scheda e la memoria video sono poste a contatto con delle placche in alluminio, che sfruttano l'aria spostata dalle due ventole per il raffreddamento.

La parte posteriore del PCB è completamente ricoperta da una placca in alluminio, che assolve principalmente il compito di proteggere la scheda e i suoi componenti superficiali ma che aiuta anche indirettamente a dissipare il calore di funzionamento. L'alimentazione, al pari del modello GeForce GTX 1070, è assicurata da un connettore a 8 pin affiancato da uno a 6 pin: questa configurazione è superiore a quella del reference design (singolo connettore a 8 pin) ed è pensata nell'ottica dell'overclocking. Dal versante connessioni per display tutto come da standard per schede di questo tipo: 3 connettori Display Port, uno DVI dual link e l'ultimo HDMI.

Di seguito i componenti del sistema utilizzato per i test:

Processore: Intel Core i7-7700K;

Memoria RAM: 32 Gbytes DDR4-2666 con timings pari a 15-15-15-36 1T;

SSD: Intel SSD 520 series, 240 Gbytes;

Scheda madre: MSI Z270 Gaming Pro Carbon (chipset Intel Z270)

Sistema operativo: Windows 10 Pro;

Driver schede video AMD: Radeon Software Crimson ReLive 17.10.3 beta;

Driver schede video NVIDIA: GeForce 388.13 WHQL;

Alimentatore: Cooler Master Gold 1200W.

Per valutare le prestazioni velocistiche della scheda GeForce GTX 1070Ti abbiamo utilizzato il tool OCAT, con il quale poter valutare non solo frames al secondo medi della scena ma anche il dato al 99-esimo percentile, cioè il valore minimo di frames al secondo assicurato dalla scheda per il 99% dei frames visualizzati nella scena utilizzata per il test. Questo dato è un indicatore che evidenzia il valore di frames al secondo minimo che viene toccato dalla scheda durante l'esecuzione del gioco.