Wikileaks: la CIA ci spia attraverso smart TV, telefoni e diffonde malware. Ma davvero ci riguarda?

Vault 7 è il nome che Wikileaks ha dato ad un dossier molto particolare, reso pubblico nelle ultime ore e destinato a creare un bel po' di scompiglio non solo alla CIA - e conseguentemente fra i vertici del governo USA - ma anche a minare ulteriormente la fiducia che molti cittadini ripongono in parte delle istituzioni governative USA. Notizie di questo tipo ci possono anche far indignare, ma in un certo senso il vero shock è arrivato qualche tempo fa, ai tempi di Prism, a cui seguirono diverse fughe di notizie sullo stesso tema come ad esempio quella di Chelsea Manning.

Un sentimento fra l'indignazione e lo stupore che esce un po' attenuato dalle vicende precedenti, che già ci avevano preparato ad una sorveglianza inconsapevole e globale potenzialmente capace di spiare ogni cosa. Cercheremo di esporre in modo semplice i dettagli emersi nella giornata di ieri, invitando però a una seria riflessione successiva all'iniziale e comprensibile indignazione. Partiamo già da una premessa importante, ovvero che i leak di queste ore riguardano la CIA e non la NSA. Quest'ultima ha avuto un ruolo di raccolta informazioni più massivo, indefinito, da sottoporre poi ed eventualmente a un team che ne sapesse trarre informazioni utili alla sicurezza nazionale.

Pensiamo quindi alla NSA come ad un immenso rastrello digitale, la cui capacità di archiviazione sfugge probabilmente alla normale comprensione. La CIA, acronimo di Central Intelligence Agency, è un'agenzia di spionaggio civile del governo federale degli Stati Uniti d'America chiamata a ottenere e analizzare informazioni sulla sicurezza nazionale provenienti da tutto il mondo. Lo fa grazie a rapporti interpersonali (le classiche spie nel nostro immaginario comune), ma anche con operazioni militari sotto copertura o altre azioni top secret. Attenzione: le azioni della CIA non sono fatte a casaccio, ma sono mirate a specifici bersagli. Una premessa necessaria per placare quel probabile ingenuo allarmismo che potrebbe nascere dalla lettura dei paragrafi a seguire.

Non solo: il compito della CIA, così come quello di ogni agenzia di intelligence/spionaggio, è proprio quello di spiare ed è così da sempre. Non deve quindi stupire che il campo d'azione prediletto di queste agenzie sia oggi la tecnologia in tutte le sue applicazioni: computer, smartphone, router, Smart TV, tutto è un potenziale mezzo per spiare, anche perché sono dispositivi che utilizziamo spesso e alcuni sono sempre con noi. Prendere il controllo anche parziale di questi dispositivi è il sogno di qualsiasi agenzia di spionaggio, diventato realtà in diversi casi. Ecco cosa è emerso dagli oltre 8000 documenti.

Sotto il nome di "Weeping Angel" si cela un progetto molto particolare della CIA, nello specifico del dipartimento Embedded Devices Branch (EDB): utilizzare le Smart TV come microspie sfruttando videocamere, microfoni e soprattutto la connettività internet integrata. Nel già citato dossier Vault 7 vengono citate come bersaglio prediletto le Smart TV Samsung (essendo le più diffuse), a partire dal 2014. La strategia di infezione e controllo, realizzata in collaborazione con l'MI5/BTSS britannico, permette di registrare conversazioni sfruttando il microfono integrato (quello per i comandi vocali), a patto ovviamente che la conversazione avvenga in un locale silenzioso e nei pressi della TV. Viene simulato un finto spegnimento della TV, lasciando però attive le componenti interessate. I rischi per la gente comune che possiede una Smart TV sono praticamente nulli : non solo è necessaria una installazione manuale del malware di controllo, ma funziona solo su apparecchi non aggiornati. Non solo, poiché l'ultimo e più importante punto è che dobbiamo averla fatta davvero grossa per spingere un agente CIA ad entrarci in casa di nascosto e manometterci la TV. A meno di non avere qualcosa di davvero brutto da nascondere e di aver messo a rischio la sicurezza nazionale USA, possiamo dormire sonni tranquilli.

Il Mobile Devices Branch (MDB) della CIA, il dipartimento che studia i possibili attacchi ai dispositivi mobile come gli smartphone e i tablet, ha ben due divisioni specializzate nello sfruttare falle di iOS (iPhone e iPad) e Android per tracciarne la posizione, intercettare messaggi vocali e testuali, prendere controllo di microfono e foto-videocamera. Il documento cita una unità specializzata proprio per iOS, nonostante la "bassa" diffusione a livello globale nel 2016 rispetto ai terminali Android (14,5% iOS, 85% Android). Non è un segreto che iPhone sia un terminale molto utilizzato da quelli che nel testo vengono definiti come elite nel campo sociale, politico, diplomatico e aziendale, potenziali target della CIA (sebbene rimanga aperta la domanda se sia solo la sicurezza nazionale ad interessare o anche altre cosette). Si fa presto a dire cosa e chi, ma non il come. Il vero problema è proprio questo: i team, insieme ad altri, sfruttano vulnerabilità definite "Zero Day", ovvero quelle che non sono ancora note. Un tema spinosissimo, di cui parliamo ora.

Team di Ricerca per vulnerabilità "Zero Day", il vero problema è questo

(Rischi per noi? Indirettamente molto elevati )

Oggi il mondo della tecnologia è un vasto campo di battaglia a guardie e ladri, in quell'affascinante e pericoloso contesto chiamato cyber-security. La sicurezza informatica vede aziende di primo piano dell'IT e della sicurezza impegnate contro un esercito di malintenzionati e truffatori di cui abbiamo dato accenno in questo articolo. Un mercato che muove ogni anno circa 100 miliardi di Dollari USA. Guardie e ladri, appunto, ma chi è la guardia e chi è il ladro? O chi sta alla finestra senza dire nulla? In base ai documenti resi pubblici, il team per prendere il controllo di smartphone Android dispone di un arsenale di oltre venti vulnerabilità Zero Day, le più pericolose in assoluto, quelle che non vengono rilevate dagli antivirus perché non ancora note.

Ad oggi aziende come Apple e Google hanno reso i propri dispositivi delle roccaforti di sicurezza (almeno in teoria e soprattutto la prima), grazie a cifrature, sistemi blindati e una grandissima attenzione alla privacy dell'utilizzatore. Oggi è difficile, difficilissimo scassinare questi sistemi, ma non è certo impossibile. Si tratta pur sempre di codice, e non esiste il codice perfetto. Un team di esperti CIA è sempre alla ricerca di quelle poche falle per utilizzarle a fini spionistici, le trova, ma non lo dice a nessuno. Logico e comprensibile (dal punto di vista CIA) se si intende sfruttarle per il maggior tempo possibile, ma è un rischio enorme per tutti non segnalarle ad aziende IT e di sicurezza informatica. Anche perché come le han trovate loro possono averle trovate altri nel mondo, sfruttandole per fini non certo così specifici ma rivolti al danno e alla truffa, e in questo caso il bersaglio può essere chiunque, anche noi. Il fatto, sul quale è giunto uno scontato no comment dalla CIA, è di una gravità assoluta, un problema che avrà fortissime ripercussioni all'atto pratico.

Il quadro assume toni ancora più cupi se pensiamo che enti come NSA e CIA si sono rivelati veri e propri colabrodi, con fughe di notizie di centinaia di migliaia di documenti, anche tecnici, che potrebbero costituire una manna dal cielo per il mondo della criminalità informatica. La guardia che fa il ladro, non lo dice, ma pretende di essere comunque guardia. Cose da mal di testa al solo pensarci. Impedendo a società specializzate di metterci al riparo da vulnerabilità come ransomware e furti di credenziali e denaro e su cui si spendono immense quantità di denaro. Quanti ransomware ci saremmo potuti risparmiare se la CIA avesse collaborato con il mondo della sicurezza informatica? Non lo sapremo mai.