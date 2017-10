Recensione Razer Lancehead: wireless ed ergonomia

Alcuni giocatori amano i mouse wireless perché riducono l'ingombro sulla scrivania legato al cavo e permettono un'interazione più libera. Altri li detestano, invece, perché la batteria potrebbe esaurirsi durante una sessione di gioco, pregiudicando il risultato. E' ovvio che con un minimo di attenzione questo non succede, ma anche psicologicamente avere la certezza di autonomia infinita può essere un conforto indispensabile per le sessioni di gioco più intense.

Razer Lancehead va a soddisfare le esigenze di entrambi i tipi di utenti, perché offre entrambe le modalità di collegamento. Grazie alla tecnologia Adaptive Frequency Technology, infatti, il mouse si può connettere al sistema in modalità wireless oltre che via cavo, assicurando un'importante stabilità di connessione. Per disporre del collegamento via cavo con il computer basta collegare l'estremità micro USB del cavo presente nella confezione all'adattatore, mentre l'altra estremità va ovviamente al computer. In alternativa, per la modalità wireless, collegare il cavo al ricevitore e mantenerlo lontano dal mouse.

Quando collegato al mouse, il dongle USB va a nascondersi all'interno di un vano a scorrimento: l'operazione è semplice da portare a termine e molto comoda. L'incastro è comunque sicuro e non c'è possibilità di distacco: insomma, quando il dongle è inserito nella periferica Lancehead restituisce un feeling del tutto simile a quello di una normale periferica cablata.

Grazie alla tecnologia Adaptive Frequency Technology, Razer Lancehead si può connettere al sistema in modalità wireless oltre che via cavo, assicurando un'importante stabilità di connessione

Per collegare invece la periferica al computer in modalità wireless occorre rimuovere la copertura che si trova sulla superficie posteriore del mouse e prelevare il dongle USB posizionato nell'apposito alloggiamento. Sfilare, dunque, il dongle inserito nella periferica e collegato al supporto presente nella confezione. Infine, a questo supporto va collegato il dongle che si trovava nell'alloggiamento. Procedura più complessa a spiegarsi che a farsi, resa ancora più pratica dal fatto che la periferica non necessita di altri adattamenti per passare da una modalità all'altra. Si tratta di un passaggio sostanzialmente immediato che richiede solamente la pressione del tasto di accensione che si trova in prossimità della copertura inferiore nel momento del passaggio alla modalità wireless.

Per quanto riguarda la connessione wireless, per quanto le prove siano state realizzate nell'ufficio di Hardware Upgrade in cui coesitono varie reti wifi e c'è molta congestione soprattutto per quanto riguarda la banda da 2,4 GHz, si è rivelata sempre stabile, con nessun degrado della performance. Razer sostiene che la sua tecnologia di scansione ATF individua il canale radio meno utilizzato in maniera automatica ed è in grado di passare da un canale all'altro in caso di cambiamenti delle condizioni delle reti.

Altri dettagli su Razer Lancehead si trovano nella video comparativa fra i mouse per giocare

La connessione in modalità wireless persiste fino a 5 metri circa. Meno entusiasmante, invece, l'autonomia: con la retroilluminazione RGB abilitata, infatti, non copre un'intera giornata lavorativa. Naturalmente, in questi casi occorre o collegare la periferica con il cavo come prima spiegato oppurre tentare di disabilitare, lo si fa tramite software, la retroilluminazione. Quando l'autonomia è al 15%, tuttavia, l'illuminazione in concomitanza della rotella di scorrimento comincia a lampeggiare: si tratta di un segnale puntuale e molto evidente che spinge l'utente a collegare il prima possibile la periferica al cavo. Ha qualche minuto di tempo per farlo anche in caso di sessione di gioco in corso.

Razer Lancehead equipaggia il nuovo sensore laser 5G con sensibilità fino a 16 mila DPI e tracciamento a 450 pollici al secondo (IPS) reali. Alla base del Lancehead troviamo i tasti meccanici Razer, co-progettati insieme al principale fornitore di pulsanti per mouse al mondo, Omron. I nuovi tasti sono ottimizzati e regolati per offrire tempi di risposta più rapidi per il gioco e una maggiore durata sino a 50 milioni di clic. I nove pulsanti presenti sulla periferica sono programmabili singolarmente. Abbiamo un fattore di forma ambidestro, rotella di scorrimento di tipo tattile e l'illuminazione Razer Chroma con 16,8 milioni di opzioni colore reali personalizzabili, che permette oltretutto la sincronizzazione del colore tra dispositivi differenti.

Ma è l'ergonomia uno dei fattori più interessanti di questa periferica. Soprattutto l'incavo in prossimità dei due pulsanti centrali, che i giocatori che dispongono di periferiche Razer conoscono molto bene, permette di alloggiare e mantenere saldamente ancorate le due dita, il che aumenta il comfort e assicura che la pressione avvenga regolarmente. Come detto, Lancehead è una periferca ambidestra, mentre questo discorso risulta ancora più pronunciato con le periferiche Razer rivolte ai soli giocatori destrorsi. Ne abbiamo parlato nella video comparativa fra i mouse per giocare a proposito di Razer Naga.

Naturalmente per una periferica solo destrorsa è possibile rendere ancora più incavata la superficie in concomitanza del pulsante sinistro, mentre Lancehead necessita di essere simmetrico. Però, non si perde del tutto, anzi, il beneficio dell'ergonomia originale delle periferiche Razer. Si tratta poi di un form factor che si sposa bene con tutti i tipi di impugnature, da quella a palmo a quella con le punta delle dita e a quella ad artiglio.

Razer Naga e Razer Lancehead

L'incavo in prossimità dei due pulsanti centrali, che i giocatori che dispongono di periferiche Razer conoscono molto bene, permette di alloggiare e mantenere saldamente ancorate le due dita, il che aumenta il comfort e assicura che la pressione avvenga regolarmente

Razer non ha risparmiato neanche sulla scelta dei materiali: la parte superiore è ricoperta da una plastica liscia piacevole al tatto e capace di garantire una presa abbastanza solida. Il mouse dà la sensazione di solidità e di scorrevolezza, anche se i due pulsanti principali sono fin troppo sensibili al tocco. Questo potrebbe comportare qualche pressione accidentale, anche se in maniera sporadica.

Sarebbe più fastidiosa la pressione accidentale dei pulsanti laterali, che però è realmente molto ardua, se non impossibile. A differenza di quanto avviene con altre periferiche, infatti, Razer ha studiato per questi pulsanti una posizione ottimale non a diretto contatto con le dita della mano che il giocatore dispone su quella parte. Lateralmente si trovano anche delle superfici gommate che migliorano ulteriormente la presa sulla periferica. Sulla parte superiore, invece, abbiamo due piccoli pulsanti che servono a passare da un'impostazione DPI all'altra. Molto interessante anche la rotella di scorrimento, ricoperta da una gomma con piccoli inserti per migliorare il grip e garantire precisione.

Altra peculiarità del Lancehead riguarda il fatto che si tratta della prima periferica a supportare il nuovo Synapse 3. Razer ha infatti rivisto il software per le sue periferiche, migliorando sensibilmente l'usabilità e la profondità di personalizzazione, oltre che l'estensione degli effetti fra periferiche differenti. Chroma Studio, ad esempio, consente di personalizzare la retroilluminazione addirittura fra le varie parti delle strisce RGB presenti sul mouse.

Si tratta della prima periferica a supportare il nuovo Synapse 3

Non è l'unico tipo di personalizzazione, ovviamente. Si possono configurare le performance, l'illuminazione e il consumo energetico (il software mostra la percentuale di consumo della batteria). Synapse permette di calibrare la periferica in base al tipo di superficie o alla consistenza del mouse pad utilizzato. Non abbiamo rinvenuto in nessun caso problemi di tracciamento in funzione del tipo di superficie, anche in assenza di tappetino. Molto importante, poi, la possibilità di configurare la cosiddetta "lift off distance", ovvero la distanza rispetto alla superficie d'appoggio alla quale il mouse non deve più essere tracciato.

Per quanto riguarda le prestazioni, si può personalizzare la sensibilità anche in funzione dell'asse x o y. Il sensore laser permette di configurare la sensibilità con una precisione assoluta, di DPI in DPI. Il giocatre può settare anche il polling rate fra tre misure e l'accelerazione fra dieci.

Tornando agli effetti di illuminazione, al di là della personalizzazione completa di cui abbiamo detto prima, troviamo cinque preset. Breathing alterna due colorazioni, Reactive abilita l'illuminazione solo alla pressione di uno dei tasti, Spectrum Cycling alterna i 16,8 milioni di colori disponibili senza soluzione di continuità, Static accende un unico colore, mentre Wave lascia scorrere l'illuminazione nella direzione selezionata.

Razer ha pensato anche agli utenti che non vogliono installare il software o a chi intende continuare a usare i profili precedentemente memorizzati nel momento in cui cambia computer di gioco. Nella parte sottostante della periferica c'è infatti un pulsante che permette di passare da un profilo all'altro per un totale di quattro profili contemporaneamente memorizzati all'interno della periferica. C'è anche un indicatore del profilo che può essere illuminato di rosso, verde, blu o ciano a seconda del profilo in quel momento abilitato.

In conclusione, Razer Lancehead è in termini assoluti uno dei migliori mouse mai provati qui in Hardware Upgrade. Certo, il prezzo non è basso, si tratta di circa 140 Euro, e ci sono degli aspetti comunque meno positivi. Ad esempio, l'autonomia della batteria in modalità wireless non è elevatissima e i due pulsanti principali sono fin troppo sensibili alla pressione. Allo stesso tempo, il software, la qualità dei materiali, la possibilità di usare la periferica in modalità cablata o wireless e, soprattutto, l'ergonomia, rendono il Lancehead un prodotto di assoluta qualità.